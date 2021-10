Arriva la Chaos Room ispirata al film “Venom – La Furia di Carnage” dove è possibile dare sfogo alla propria "furia"

Cosa faresti se potessi dare libero sfogo al tuo lato oscuro per 5 minuti e liberare tutta la tua furia scaricandola in un’esperienza super divertente?

Dall’8 al 14 ottobre Sony Pictures sarà presente al centro commerciale Porta di Roma con “The Chaos Room”, una “rage room” ispirata al film “Venom – La Furia di Carnage”, in uscita solo al cinema dal 14 ottobre. Le cosiddette “stanze della rabbia” sono degli spazi anti stress creati appositamente per permettere alle persone di dare libero sfogo alla propria “furia”, distruggendo, in assoluta sicurezza, tutto quello che trovano intorno a loro.

Le persone che vorranno partecipare verranno messe in sicurezza con un kit completo di protezione, prima di entrare all’interno della stanza. I partecipanti potranno anche portare oggetti personali (ad esempio: una foto del capo, il regalo di una ex, la propria sveglia, il libro di un esame, ecc…) da introdurre nella stanza per distruggerli insieme al resto degli oggetti presenti all’interno. Tutti gli oggetti personali introdotti dall’esterno dovranno essere prima vagliati dal personale di sicurezza.

The Chaos Room vi aspetta nella piazza esterna del centro commerciale dall’8 al 14 ottobre, dalle 10 alle 19, e ogni partecipante avrà 5 minuti a disposizione per dare sfogo al proprio lato oscuro all’interno della stanza. La partecipazione è gratuita.

I ragazzi minorenni che vorranno partecipare dovranno presentare un’autorizzazione firmata dai loro genitori per poter prendere parte alla temporary experience.

Per partecipare alla conversazione sui social si può visitare la pagina Facebook del film. Gli hashtag suggeriti sono #Venom2 #TheChaosRoom



