Chansons d'amour

Un magico pomeriggio in cui si fonderanno il canto, la poesia e la musica, per celebrare l'amore in tutte le sue declinazioni. Il soprano Paola Francesca Natale, con la sua splendida voce, interpreterà brani del repertorio cameristico (Tosti, Puccini, Rossini) d'operetta, (TouJours l'amour) e celebri canzoni d'amore (Je ne t'aime pas). Soprano di grande talento e duttilità interpretativa ha studiato pianoforte e canto, diplomandosi con il massimo dei voti, conseguendo presso il conservatorio San Pietro a Majella due diplomi accademici (canto nel teatro e canto e coralità). Ha cantato tra gli altri sotto la direzione di Oren, Battistoni, Mariotti, Gelmetti, Renzetti, Lombard, Abbado; dei registi Zeffirelli, De Hana, Mirabella, Piva etc, si è esibita a fianco di P. Domingo, Devia, Guleghina, Dessì, Bruson, Nucci, ed altri, nei più importanti teatri del panorama nazionale ed internazionale.

Al pianoforte il maestro Francesco Iannitti Piromallo, compositore, pianista ed organista, diplomato in composizione, direzione di coro e pianoforte presso il conservatorio di Santa Cecilia a Roma, che ha al suo attivo centinaia di lavori per pianoforte, orchestra, per formazioni cameristiche, corali etc, eseguite in Italia ed all'estero e si è esibito in più di 1000 concerti come direttore di coro e d'orchestra, pianista, organista, che accompagnerà al pianoforte la deliziosa Paola Francesca Natale, conducendoci tra vibranti pagine della poesia e della musica, per emozionarci e farci sognare. Verrà ricordato non solo l'amore passionale, ma anche l'amore materno, l'amore tradito, l'amore negato, l'amore felice.

Le parole di Dante, Shakespeare, Gibran, Rilke, Neruda...etc. verranno lette ed interpretate dalla intensa voce di Patrizia Loreti, nota attrice televisiva e teatrale. Un immancabile appuntamento con l'amore da non perdere.



Ingresso libero ad offerta.

Per info e prenotazioni: 347 5152908