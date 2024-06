Certo Festival 2024

Certo Festival è l'evento che arriva nel quartiere di Certosa, nel V Municipio, dal 14 al 16 giugno, dalle 17 in poi, in via degli Angeli, 10. Il festival punta a promuovere la cultura e la creatività artistica, mettendo in contatto la comunità locale con giovani talenti e artisti affermati del calibro di Avincola, Anonima Armonisti e Lepre.

Sul palco del Certo festival ci saranno live musicali, performance di circo, danza contemporanea, stand up comedy e slam poetry. L'accesso al festival è completamente gratuito. Presente un'area dedicata al cibo di strada, con una selezione di realtà locali come l’osteria culturale e azienda Biodinamica “Centorti” e altre realtà di quartiere.

Il Certo Festival nasce con l'obiettivo di promuovere la creatività artistica, creare spazi culturali dove la comunità locale possa esprimere e valorizzare la propria creatività, superando barriere fisiche e culturali; collegare diversi ambiti creativi organizzando eventi culturali e incontri artistici che coinvolgono vari settori creativi, con particolare attenzione ai giovani e alle nuove generazioni; promuovere la sostenibilità ambientale nel mondo dell'arte e incentivare nuove strategie di condivisione artistica; utilizzare le arti performative e visive come strumenti per abbattere barriere e promuovere l'inclusività.

Eventi e attività delle tre giornate di festival

Sono in programma performance e concerti: Ogni sera dalle 19:30 in poi, si esibiranno artisti del calibro di Avincola, Anonima Armonisti, Lepre, Alessandra Nazzaro, Pitoni, insieme a oltre 100 artisti coinvolti.

Al Certo festival oltre i live musicali ci saranno performance di circo, danza contemporanea, stand up comedy e poetry slam. Sarà una rassegna dedicata a giovani artisti per dare voce ai nuovi talenti. Ci saranno laboratori e workshop, attività formative nelle arti circensi, musicali e di artigianato aperte a tutte e tutti.

In programma anche tavole rotonde e talk con approfondimenti su temi di attualità come:

Venerdì 14 Giugno: Tavola rotonda “Scrivere canzoni nel terzo millennio” con la partecipazione dei musicisti che si esibiranno al festival

Sabato 15 Giugno: Tavola rotonda "Musica è politica" con la partecipazione dell’artista Lulu Rimmel, degli artisti emergenti del festival e di associazioni che si occupano dello spettro autistico.

Presentazioni di libri e riviste:

Venerdì 14 giugno: presentazione del libro “Vita da Bianciardi” ( momo edizioni, 2024) di P. Barberio con le illustrazioni di M. Petrella.

Domenica 16 giugno: Talk e Presentazione dei libri “La mediazione tecnologica della voce” (Neoclassica,2023) a cura di Michela Garda e “The female voice in the twentieth century: Material, Symbolic and Aesthetic dimensions” (Routledge, 2022) a cura di Serena Facci e Michela Garda.

La presentazione prevederà l’intervento della Proff.ssa Serena Facci (Università di Roma Torvergata) e della Proff.ssa Michela Garda (Università di Pavia) che verranno messe in conversazione con la cantatutrice italiana Matilde Politi, interprete della musica tradizionale siciliana.