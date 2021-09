Certi di esistere di Alessandro Benvenuti al Teatro Tor Bella Monaca

Dal 7 al 17 ottobre in scena al Teatro Tor Bella Monaca in scena lo spettacolo scritto e diretto da Alessandro Benvenuti CERTI DI ESISTERE, prima produzione della Compagnia TBM.



Dopo il successo dell'arena estiva, ricomincia la stagione di prosa all'interno con uno spettacolo meta-teatrale che racconta, appunto, la storia di cinque attori vissuti da sempre all’ombra di un autore-padre-padrone che ha dato loro la linfa affinché i destini nati sotto cattive stelle di ognuno di loro, si ammantassero delle vesti dorate del successo. Imprevedibilmente tutto questo sembra ad un tratto non avere più senso. Trent’anni insieme per ritrovarsi tra le mani, dono dell’autore, un testo insulso, farraginoso, brutto in maniera inspiegabile, un boccone più che amaro intriso di puro veleno. Un elemento imprevisto e indecifrabile che farà saltare tutti gli schemi e getterà le loro menti, senza nessun preavviso, in un improvviso e impenetrabile nulla, li costringerà a pensare e rivedere ad uno ad uno i loro giorni passati per capire dove e quando, senza che nessuno se ne fosse reso conto, si è persa la strada maestra, tanto da ritrovarsi oggi costretti da un vicolo cieco a dichiararsi vinti. Niente però sarà come sembra e la sorpresa coglierà impreparato il pubblico.



In scena Marco Prosperini, Maria Cristina Fioretti, Andrea Murchio, Maddalena Rizzi, Bruno Governale e Livia Caputo, con il regista assistente Filippo D’Alessio, aiuto regia Chiara Grazzini e i costumi di Tiziano Fario.



«Dopo diversi slittamenti dovuti alle chiusure che hanno segnato quest’anno terribile siamo riusciti, - dichiara Alessandro Benvenuti, direttore artistico del teatro - con non poca fatica, a presentare questo mio nuovo testo che segna il debutto della compagnia stabile del Teatro. Un sogno condiviso con Filippo D’Alessio che si concretizza e dà spazio ad una squadra di attori professionisti».



Lo spettacolo andrà in scena da giovedì 7 a venerdì 8 e da martedì 12 a venerdì 15 ottobre alle ore 21, sabato 9 e sabato 16 doppia replica alle ore 17,30 e alle ore 21, domenica 10 e domenica 17 alle ore 18.





promozione@teatrotorbellamonaca.it

