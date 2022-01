"Certi di esistere" di Alessandro Benvenuti torna al teatro Tor Bella Monaca

Non è vero che si vive una volta sola, si vive ogni giorno e si muore una volta sola.



La storia di cinque attori salvati e vissuti da sempre all’ombra di un autore padre padrone che gli ha dato la linfa affinché i destini nati sotto cattive stelle di ognuno di loro si ammantassero delle vesti dorate del successo grazie al suo protettivo talento. Imprevedibilmente tutto questo sembra ad un tratto non avere più senso. Trent’anni insieme per ritrovarsi tra le mani, dono dell’autore un testo insulso, ferraginoso, brutto in maniera inspiegabile, un boccone più che amaro intriso di puro veleno. Un elemento imprevisto e indecifrabile che fa saltare tutti gli schemi e getta le loro menti, senza nessun preavviso, in un improvviso e impenetrabile nulla che li costringe a pensare e rivedere ad uno ad uno i loro giorni passati per capire dove e quando, senza che nessuno se ne fosse reso conto, si è persa la strada maestra tanto da ritrovarsi oggi costretti da un vicolo cieco a dichiararsi vinti. Niente però sarà come sembra e la sorpresa vi coglierà impreparati… altrimenti che gusto ci sarebbe ad avervi spettatori!



Venerdì 4 e sabato 5 febbraio ore 21 e domenica 6 febbraio ore 17,30

testo, regia e idea scenica Alessandro Benvenuti

con Marco Prosperini, Maria Cristina Fioretti, Andrea Murchio, Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Roberto Zorzut

regista assistente Filippo D’Alessio

aiuto regia Chiara Grazzini

costumi Tiziano Fario



Seven Cults srl | Compagnia TBM Teatro



BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro



GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)



promozione@teatrotorbellamonaca.it