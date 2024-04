"Ceramics Day", la mostra della designer Benedetta Brachetti Peretti

"Ceramics Day" è la mostra della designer Benedetta Brachetti Peretti in arrivo dal 18 al 20 aprile presso la Galleria Miriam Di Penta Fine Arts di Roma.

Benedetta Brachetti Peretti, designer e imprenditrice, ha fondato la sua collezione a marchio “BB Oggetti d’Arte” nel 2009, iniziando a coltivare il suo talento con un nuovo modo di lavorare il vetro soffiato a mano dai grandi maestri muranesi, con incisioni uniche nella lavorazione al silicio. Dal disegno alla scelta dei materiali, l’artista ha sempre combinato creatività e visione artistica per creare opere con un design adattabile alla vita quotidiana.

Man mano la sua esperienza, anche a livello internazionale, l’ha portata ad appassionarsi ad altri materiali, come il legno, il bronzo e la ceramica. “Quest’ultima è molto plasmabile ed unica” afferma Benedetta Brachetti “ha un impatto significativo sull’oggetto; nel design, a mio avviso la forma è cruciale per definire la struttura e la funzione dell’oggetto stesso che, deve essere versatile in diversi contesti. Circa il colore preferisco il bianco, il nero e il terracotta, quest’ultimo mi ricorda la terra e la natura”

Nella nuova collezione “Primavera-Estate 2024” troviamo creazioni molto particolari che hanno come costante il richiamo alla natura e, specialmente ai fiori: i “Vasi Lily”, la cui forma aperta ricorda l’aspetto distintivo e raffinato del giglio. Mentre il “Piatto Margherita” è una scultura unica utile nel quotidiano.

I “candelabri”, in realtà portacandele con ampia base solida da poter posizionare vicini, creando quasi una mezza sfera. Sono stati realizzati in legno e in ceramica color nero e in terracotta.

Altro oggetto realizzato per l’occasione della Mostra è “La vasca romana” in bronzo. In questo caso l’artista ha voluto ideare una sola creazione classica con un tocco prezioso ovvero un lapislazzulo centrale. Il bronzo, dopo la ceramica, è un’altra passione di Benedetta Brachetti, perché la sua lavorabilità lo rende particolarmente adatto per la creazione di oggetti decorativi e funzionali di elevata qualità artistica.

Non possono mancare, tra i classici i “Coco de Mer”, concepiti in ceramica e completati con tecnica pittorica. “Mi ricordano le isole delle Seychelles” dice Benedetta Brachetti “dove andavo con i miei genitori, hanno una forma decisamente suggestiva e sinuosa, erano considerati una sorta di dono degli dei agli uomini e, per questo possono essere anche degli amuleti”

I “Coco de mer” di Benedetta Brachetti sono presenti nella collezione di “Reggi Contemporanea”, un prestigioso “riallestimento” delle sale monumentali della Reggia di Monza che avrà una durata triennale. I Coco de Mer sono modellati anche in bronzo e vetro in varie dimensioni. Ispirandosi alla forma del seme più grande del regno vegetale, l’artista ha deciso di realizzare “Coffee Table” in legno laccato e oggetti di arredo.

Chi è Benedetta Brachetti Peretti

L’artista, in questi anni ha sperimentato diversi materiali, iniziando con il vetro soffiato, diventando una delle esponenti più accreditate nel mondo dell’interior design. Il suo lavoro nasce dalla ricerca di essenzialità e della sintesi di linea e genere, una unione armonica di arte e design. Ogni oggetto è il prodotto di un’idea chiara e coerente. A fare da sfondo alla nascita del suo marchio “BB Oggetti d’arte” sono state molte città europee da Londra a Parigi, Atene, Montecarlo, etc.