"Ceramics... and more", la nona edizione sul tema “E-ART-H, l’arte per la terra”

“E-ART-H, l’arte per la terra” è il tema che farà da filo conduttore ai tanti appuntamenti che caratterizzeranno la nona edizione di “Ceramics... and more”. La manifestazione si svolgerà il 14 e 15 ottobre 2023, dalle 10 alle 19, nella cornice dell’ex Cartiera Latina (via Appia Antica 42), all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica, e quest’anno vedrà la partecipazione di 11 Istituti scolastici, tra cui l’Accademia di Belle Arti di Roma e le due scuole serali delle arti dei mestieri del Comune di Roma, con 29 Espositori privati. A organizzarla, con il patrocinio della Regione Lazio, l’azienda Forni De Marco Srl (www.fornidemarco.it), leader nella costruzione di forni elettrici e nella vendita di prodotti e materie prime per la realizzazione di opere in ceramica.



“Ceramics... and more” è un appuntamento pensato per i visitatori occasionali e per gli addetti ai lavori in cui maestri artigiani, ceramisti, decoratori, orafi, scultori si incontrano per esporre le proprie opere, confrontarsi e fare dimostrazioni pratiche di tecniche e metodi di lavorazione, classici e innovativi, all'interno del proprio ambito artistico.



Il concorso a tema

Tra le novità di questa nona edizione c’è il concorso a tema, a cui sarà dedicata una sezione speciale all’interno dell’esposizione tradizionale: “E-ART-H, l’arte per la terra” è la prospettiva entro cui dovranno muovere il proprio estro i partecipanti. Come raccontare l’emergenza climatica che caratterizza questo nuovo Millennio? Quali soluzioni ipotizzare a favore della necessaria transizione ecologica? Quali i materiali più indicati alla salvaguardia dei delicati equilibri alla base della nostra vita e di quella della nostra Terra?



Rispondere a queste domande o formularne di nuove, aprirsi a orizzonti inconsueti attraverso lo sguardo visionario dell’arte e della creatività artigianale è quanto si sono prefissati i promotori di “Ceramics... and more” per questa nona edizione. I partecipanti cercheranno di farlo realizzando un’opera inedita con qualsiasi tecnica e materiale. I tanti studenti degli istituti scolastici presenti allestiranno gratuitamente lo spazio con le loro opere.



I laboratori gratuiti

Durante l’evento si svolgeranno laboratori a ingresso libero ma con prenotazione telefonica obbligatoria

• Laboratorio di manipolazione per i bambini in collaborazione con “L’arte della Ceramica” di Anna Aloisa Mileto (telefonare a Carlotta tel. 3338765187 o Emiliano tel. 3339930366)

• Laboratorio di manipolazione per adulti in collaborazione con l’associazione “I Love Ceramica” di Luisa Raggi Tel. 3389161217

• Laboratorio di tornio per adulti in collaborazione con “Tornio Subito” di Maria d’Alessandro tel. 3497013914

• Laboratorio di decorazione a gran fuoco in collaborazione con Marzia Taormina tel. 3928434369



Le dimostrazioni

• dimostrazione di modellato dal vivo in soli 90 minuti, eseguita dal Maestro Paolo Brozzi, che spiegherà tutte le tecniche “segrete” per la realizzazione del ritrattato veloce

• dimostrazione di Body Painting in collaborazione con L’associazione Il Codice dell’Arte di Gaetano Patrizio Sbriglione

• dimostrazione di fusione a cera persa in collaborazione con Antonio Saluzzi dove verranno fatti vedere i vari passaggi per realizzare una medaglia in metallo dal calco



IL PROGRAMMA

Sabato 14 ottobre

Ore 10.00 - Presentazione dell’evento e brindisi inaugurale.

Ore 12.00 - Dimostrazione di fusione a cera persa in collaborazione con Antonio Saluzzi dove verranno fatti vedere i vari passaggi per realizzare una medaglia in metallo dal calco.

Ore 14.00 - Incontro aperto a tutti con l’Ing. Wolfgang Simonis consulente della Seri Srl esperto in tecnologia ceramica e parlerà di smalti, colori ed impasti ceramici.

Ore 17.00 - Performance di body painting dal vivo, eseguita dal Maestro Gaetano Patrizio Sbriglione presidente dell'Associazione Culturale «Il Codice dell'Arte».

Domenica 15 ottobre

Ore 10.00 - Dimostrazione della tecnica di scultura a colombino eseguita dal Maestro Libero Ortuso.

Ore 16.00 - Modellare con l’argilla un volto di un modello dal vivo in soli 90 minuti, eseguita dal Maestro Paolo Brozzi, che spiegherà dal vivo tutte le tecniche «segrete» per la realizzazione del ritrattato veloce.

Ore 18.30 - Proclamazione dei vincitori del concorso «E-ART-H, l’arte per la terra» con premiazione e chiusura della manifestazione.



Per maggiori informazioni contattare Luigi De Marco: tel. 3926470460 - email: fornidemarco@fornidemarco.it