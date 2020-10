GranRoma Gran Shopping: il Centro Commerciale della #GENERACTION

Da maggio 2019 GranRoma Gran Shopping è il nuovo Centro Commerciale per l’area est di Roma, sulla via Prenestina Bis e con uscita dedicata sul GRA. Con 100 negozi, 10 aree ristoro e 2000 posti auto è il luogo d’incontro di nuovi trend e nuove idee che nascono per la #GENERACTION, una nuova generazione indipendente e sempre in movimento che trova ciò di cui necessita proprio all’interno del Centro Commerciale.

GranRoma Gran Shopping è il posto cool dove fare shopping e gustare qualcosa di buono. Nei suoi 100 negozi, sicuri, igienizzati e controllati è un gioco da ragazzi trovare tutto quello che si cerca.

Tutti gli affamati di moda potranno scoprire nei numerosi e trendy negozi del Centro Commerciale, come Zara, Scarpamondo e H&M le ultime tendenze provenienti dalle passerelle di tutto il mondo. Chi invece è appassionato di sport troverà nei negozi come Cisalfa attrezzature, abbigliamento e molto altro per praticare la sua passione preferita. Mentre gli esperti di hi-tech, GigaByte, full HD, HDML non potranno fare a meno di MediaWorld, gli intenditori di design e arredamento troveranno in Maison du Monde il loro più fedele alleato per portare in ogni stanza della propria casa un’esplosione di creatività.

Anche i buongustai non resteranno delusi da questo nuovo e magnifico Centro Commerciale con ben 10 aree ristoro dove i gusti di tutti si incontrano e si soddisfano: dai panini super gustosi di Burger King alle coloratissime mexican bowl di Calavera Rapido, dai deliziosi toast di Capatoast Toasteria alla succulenta carne grigliata al momento di Roadhouse, dalla vera pizza napoletana di Don Peppe Pizzeria alle originalissime piadine de La Piadineria e tanto altro ancora, da assaporare e riscoprire tra una pausa di shopping e l’altra, magari godendo del piacevole panorama visto dalla nuova Terrazza del Centro.

Oltre ad essere il luogo di ritrovo di stile e gusto, GranRoma Gran Shopping è anche il Centro Commerciale dove sorgono imperdibili occasioni ed eventi, pensati per la sua #GENERACTION, la nuova generazione di giovani che non deve chiedere mai, che sa esattamente quello che vuole e fa di tutto per ottenerlo. Per essere sempre aggiornati su eventi e iniziative basta visitare il sito www.granromagranshopping.it

Come raggiungere il Centro Commerciale? In auto dal GRA, percorrendo l’autostrada A90/GRA e prendendo l’uscita Via Prenestina Bis. Dalla Casalina si svolta all’altezza di via Walter Tobagi e proseguire per via Tor Tre Treste sino alla Prenestina Bis. Oppure dalla Prenestina, si svolta all’altezza della rotonda di collegamento con la Prenestina Bis e si prosegue in direzione sud.