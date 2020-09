CentoEccelle, l'evento che premia la rinascita culturale ed enogastronomica di Centocelle

Lunedì 28 settembre, alle 18, il Cinema Broadway proietta "CentoEccelle": premiazione alle eccellenze locali, votate da un collettivo di giornalisti ed autori ben radicato nel quartiere.

Centocelle riparte dopo un periodo difficile, non ancora concluso. Lo fa guardando dentro sé stessa, ricominciando da dove tutto è nato: il cinema Broadway, le attività economiche e quelle culturali che le hanno dato lustro, le persone, il cibo. Lo fa nell’ambito di una serata cibo-cinema, essenza e forza primordiale, motore del “turismo cittadino” di oggi.

CentoEccelle, oltre ad essere il primo evento che celebra la rinascita culturale ed enogastronomica di Centocelle, proietterà la serie food "Polpy e Fiamme", protagonista la food blogger La Polpetta sui tacchi.

After party ed epilogo della serata, la finale di Cucinema2020, contest “da film” per chef e mixologist che si svolgerà alle 21:00 da Cento Gourmet, Via Giovanni Arcangeli 8-10, a tre minuti dal Broadway.

Chef Davide Lombardi & Valerio Chiacchierini di Cento Gourmet e Chef Alessandro Marata & Alessandro Marchetti del V Lounge Ostia, la Barlady Martina Salvo - Pastificio San Lorenzo e Claudia Chianese - Otivm Roof Bar competeranno per la vittoria. L'evento è su prenotazione con sconto di 5 euro sulla prima consumazione presentando il biglietto del cinema.

Sul palco del Broadway si alterneranno ospiti e premiati. Si svolgerà dalle 18 alle 20,30. Sarà un evento in totale sicurezza come da direttiva

Per maggiori informazioni: 342/523 2 523

Qui l'evento Facebook di CentoEccelle