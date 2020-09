Cento Pittori via Margutta: la 115esima edizione omaggia Alberto Sordi

Si terrà il prossimo 29 ottobre, dalle ore 17 in via Margutta a Roma, l’inaugurazione della 115esima edizione della storica mostra Centro Pittori Via Margutta.

L'inaugurazione dell'esposizione artistica, che quest'anno omaggia Alberto Sordi in occasione del centenario della sua nascita, sarà presenziata da autorità e ospiti illustri.

Ben 100 artisti nazionali e internazionali esporranno le loro opere en plein air, visionabili fino al 1 novembre. La mostra si avvale del Patrocinio del Consiglio regionale del Lazio.

Ad annunciare l'edizione 2020 della storica mostra sono il presidente Luigi Salvatori, il vice presidente Antonio Servillo e il direttivo dell’Associazione Cento Pittori via Margutta.