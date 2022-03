Visite guidate a “Casa Vecchia”: centenario di Tognazzi celebrato nella casa-museo di Velletri

Ricorre il 23 marzo, il centenario di Ugo Tognazzi. Una ricorrenza che oltre ad essere celebrata con numerose iniziative in tutta Italia, vedrà convolta la “Casa Vecchia” di Velletri, Casa della Memoria dal 2018.

Le iniziative, organizzate dall'Associazione Nazionale Case della Memoria, sono in programma proprio nei giorni in cui si terrà la prima edizione delle Giornate Nazionali delle Case Museo dei Personaggi Illustri italiani (2 e 3 aprile), messe a punto dall’associazione.

"Siamo molto felici della presenza della casa dedicata al grande Ugo Tognazzi nella nostra rete – commenta Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria - e vogliamo ribadirlo nel giorno a lui dedicato; un modo per dire ‘grazie’ a lui per tutti i capolavori che ci ha lasciato, ma anche a tutti coloro che ne tengono viva la memoria al di là dell’ambito del cinema e dello spettacolo".

"Senza dubbio la presenza di Casa Vecchia, manifesto artistico e dello stile di vita di Ugo Tognazzi, è motivo di orgoglio per la nostra associazione – aggiunge Marco Capaccioli, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Anche per questo abbiamo in programma per settembre un evento a Firenze dedicato a lui e al suo rapporto con la cucina in un parallelo gastronomico con un altro grande della nostra rete, Pellegrino Artusi".

"Proprio perché ho voluto fortemente la casa museo - commenta il figlio, l’attore Gian Marco Tognazzi, a cui si deve l’iniziativa di trasformare “Casa Vecchia” in un museo in onore di Ugo Tognazzi - mi fa davvero piacere veder coincidere le iniziative organizzate insieme al Comune di Velletri per omaggiare Ugo nei cento anni dalla nascita, che includono la visita a Casa Vecchia, con le Giornate Nazionali delle case museo organizzate dall’associazione. È una bellissima coincidenza che non saremmo mai riusciti a concretizzare neanche se avessimo organizzato tutto a tavolino. Un piacere aumentato dal fatto che Ugo è l’unico attore presente nella rete e uno dei pochi personaggi del Novecento, in compagnia del suo amico Pavarotti. Tanti elementi che portano a essere orgogliosi di far parte di un circuito importantissimo, unico in Italia, e di poter assistere a questo omaggio reciproco".

Le iniziative a "Casa vecchia"

In occasione del centenario di Ugo Tognazzi, si terranno infatti una serie d’iniziative, tra il Comune di Velletri e “c”, spazio realizzato con l'intento di mantenere vivo il ricordo professionale e privato del grande attore, nella sua residenza storica di Velletri. L’appuntamento è dal 1 al 3 aprile, in parziale sovrapposizione con la prima edizione delle Giornate Nazionali delle case museo dei Personaggi Illustri italiani organizzate in tutta Italia il 2 e 3 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Casa Vecchia, sarà al centro delle iniziative organizzate per domenica 3 aprile, che includono visite guidate alla casa museo di Velletri, con bus navetta in partenza dal centro della cittadina. In programma quattro turni di visite, su prenotazione, alle ore 10, 11.30, 15.30 e 17. Sarà l’occasione per visitare il luogo in cui si è svolta la vita professionale e privata di uno dei mostri sacri del cinema italiano, incluse le proverbiali cene che era solito organizzare. Un piccolo “tempio” per gli appassionati di cinema che raccoglie al suo interno anche i premi ricevuti da Ugo durante la sua carriera, foto che raccontano il vissuto privato e professionale dell'attore e una vasta collezione di locandine.

La visita ha la durata di circa un'ora. Info e prenotazioni: amicidiugotognazzi@gmail.com. Per saperne di più sulla casa è possibile visitare la pagina Facebook Casa Museo Ugo Tognazzi.