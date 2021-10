Dal 28 al 30 ottobre Ufficio Caffeina presenta la commedia CENA TRA AMICI al Teatro Tor Bella Monaca, con Alessandra Barbonetti, Pierpaolo Cosimato, Biagio Iacovelli, Marisa Serra, Marco Tomba, la voce narrante di Selena Bellussi e la regia di Gabriele Namio.



Immaginate una cena, cinque amici, e qualche bottiglia di vino. Immaginate una coppia che sta insieme da una vita e che si ama ed una coppia ancora alle prime armi che aspetta un bambino. Immaginate un uomo gentile ma un po’ taciturno. A vederli da fuori, tutto sembrerebbe normale: le solite domande di routine, risate, scherzi e voglia di condividere le proprie gioie. Ma cosa accadrebbe se dietro sorrisi e parole innocenti si nascondessero rancori passati, segreti e incomprensioni mai chiarite? Che cosa accadrebbe se all’improvviso non riconoscessi più le persone che stanno insieme a te da una vita? Che cosa accadrebbe se ti accorgessi di non essere la vittima che credevi ma il carnefice di qualcuno?



Quello scritto da M. Delaporte e A. De La Patelliere, a cui si ispira la piéce, è un testo che mette alla luce i valori sui quali l'esistenza fa leva: la famiglia, l’amicizia, e l’amore. Le vicende raccontate fanno trasparire una comicità netta, decisa, ma spesso velata da quel retrogusto amaro che la battuta stessa ti impone di riconoscere. L’ esame di coscienza è quello che vuole emergere da questa commedia; quando pensi di essere qualcuno per qualcuno, e ti rendi conto che in realtà devi ancora scoprire tanto di te e di chi ti sta intorno. Nulla è mai dato per scontato.



Come racconta il regista "Lo studio a tavolino, approfondito dai personaggi, nella fattispecie dei ritmi incessanti, ha favorito la volontà di dare quel tocco naturale che basta per avvicinare il pubblico ad un teatro dove il boccascena possa apparire come cornice di un grande schermo. L’intento è quello di riprodurre in chiave teatrale una proposta che cinematograficamente ha riscosso un grandissimo successo proprio per l’estrema realtà in cui lo spettatore viene catapultato: una realtà vera, che dall’oggi al domani può riguardare qualsiasi ambito, familiare e non, che ognuno di noi si ritrova a vivere"



Ciò che scoprono in divenire i personaggi è che basterebbe poco per vivere in serenità, eppure riusciamo sempre a rendere la nostra vita più complicata di quella che in realtà potrebbe, semplicemente, essere.



Teatro Tor Bella Monaca



