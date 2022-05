Cena solidale Pampushka. Take-away a sostegno delle famiglie ucraine

La casa famiglia Casa Betania, che opera da quasi 30 anni nel territorio di Roma nord-ovest, ha organizzato una cena di beneficenza in modalità "take-away" per sostenere l'accoglienza di alcune famiglie ucraine presso le proprie strutture.

La formula della cena da asporto, preparata da alcune bravissime cuoche volontarie, è stata sperimentata più volte con successo e riproposta in questa occasione per dare un segno di solidarietà concreto a delle persone che sono state costrette a fuggire dal loro paese in guerra.



In particolare, il ricavato dell'iniziativa culinaria servirà a sostenere alcune spese che la casa famiglia sta affrontando: nello specifico, spese per la locazione e le utenze di un appartamento; l’acquisto di beni di prima necessità e di indumenti; il pagamento di una retta scolastica, l’impegno dell’interprete e del mediatore; alcune spese mediche e per il disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche.



Il menù, sporzionato in appositi contenitori compostabili, sarà ricco e abbondante, e si rifarà ai sapori più tradizionali della nostra cucina. A dare un tocco tutto particolare saranno dei piccoli panini ucraini, detti pampushki: verranno preparati da una famiglia ucraina composta da 7 persone, che in questo momento è ospite di alcuni amici di Casa Betania. Una piccola collaborazione di cui la casa famiglia è particolarmente felice, un altro modo di sostenere concretamente chi si trova a vivere una situazione di grande precarietà e spaesamento.



MENU’

ANTIPASTO – Parmigianina di melanzane

PRIMO – Lasagne bianche con zucchine e prosciutto

SECONDO – Cacciatora mista

CONTORNO – Cicoria ripassata

DOLCE – Rotolo alle fragole

PANE – Pampushki, panino tradizionale ucraino



QUANDO: Venerdì 6 e sabato 7 maggio 2022

Le prenotazioni si chiuderanno giovedì 5 maggio.



DOVE: 2 modalità a scelta:

- Ritiro presso l’ingresso di Casa Betania (Via delle Calasanziane,12 – di fronte all’Ospedale Cristo Re, Pineta Sacchetti), scegliendo una delle 3 fasce orarie previste per evitare assembramenti all’ingresso: 19.00-19.30, 19.30-20.00, 20.00-20.30. Le modalità di accesso e prelievo saranno strutturate in modo sicuro (distanziamento, mascherina e gel).

OPPURE

- Consegna a domicilio, al costo di €5,00 a consegna, entro alcune zone: Trionfale, Boccea, Monte Mario, Balduina, Monteverde, Flaminio, Fleming e Vigna Clara. Contattateci per consegne in altri quartieri. Anche per la consegna si assicurano modalità sicure (mascherina e gel).



QUANTO: L’offerta minima è di €20,00 a persona.



COME:

Le modalità per donare sono diverse:

- In contanti al momento del ritiro o della consegna;

- Con bonifico bancario anticipato sul conto corrente intestato a “L’Accoglienza. Società Cooperativa sociale – ONLUS”, Banca popolare Etica, IBAN: IT76 A 05018 03200 000011196904, specificando come causale “Donazione per evento solidale 2022 – nome e cognome”;

- Con carta di credito tramite donazione con PayPal (v.sito)



PER PRENOTARE

Compilare il form presente sulla seguente pagina: https://www.coopaccoglienza.it/cena-per-le-mamme-ucraine/

O chiamare il n. 06.6145596 (lun-ven dalle 9.00 alle 15.00)



P.S: E se non è possibile prenotare la cena in una delle due sere, è valida la possibilità di donare una “cena sospesa“, partecipando così alla raccolta fondi, o donando la cena proprio alle mamme e ai bambini ucraini che vengono accolte.