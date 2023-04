Cena romana per il Natale di Roma

Per il Natale di Roma venerdì 21 aprile, La Nuova Arca propone un viaggio culinario nel passato facendo rivivere un’autentica Cena nell’Antica Roma. Introdurrà la serata, per raccontare di cibi e di abitudini culinarie o modalità di stare insieme del periodo, Lucia Carbone, ricercatrice presso l’Università La Sapienza di Roma e la Columbia University, nonché Curatrice dell’American Numismatic Society.

Il 21 aprile del 753 a.C. si dice che Romolo abbia fondato la città eterna. Nell’anno 2023 si festeggia il compleanno di Roma nell’anno 2776 (MMDCCLXXVI) dalla fondazione di Roma.

Osti e camerieri vestiti a tema accoglieranno patrizi e imperatrici, vestali e plebei a percorrere un viaggio tra gusti e sapori che conducono indietro nei secoli, alla scoperta di come un tempo si viveva e si banchettava nell’amata Caput Mundi. Ai partecipanti è richiesto di arrivare vestiti da antichi romani o almeno con solo un particolare che rimandi all’epoca.

Il banchetto ripercorrerà un momento di condivisione molto importante nella società romana, un'occasione di ritrovo, di conversazione, ma anche di ostentazione del proprio stato sociale, delle ricchezze, del prestigio.

Come da tradizione de La Nuova Arca, verrà servito cibo biologico a km zero, con ricette riprese dai ricettari di cucina dell’Antica . Tra le molte pietanze servite non mancherà il Mulsum (vino al miele), il Libum (focaccelle fatte con farina di farro ripiene di formaggio), dolci di riso, latte e miele accompagnati da datteri e noci.

L’appuntamento a sostegno dell’attività della missione sociale è per venerdì 21 aprile, dalle ore 18.30. La Nuova Arca, situata in via di Castel di Leva, 416, costituitasi con l’obiettivo di accompagnare soggetti fragili verso l’inclusione e la piena affermazione della propria dignità umana, ha in seguito abbracciato l’avventura dell’agricoltura sociale, iniziando a coltivare un terreno agricolo di circa quattro ettari contiguo all’area della casa- famiglia. È nata così La Nuova Arca Società Agricola Impresa Sociale a .r.l., impresa certificata biologica, la cui missione è l’inclusione lavorativa di persone in difficoltà sul mercato del lavoro, in particolar modo mamme sole, ragazzi migranti e rifugiati e persone con disabilità, la produzione biologica e la sensibilizzazione comunitaria alla dignità del lavoro e alla biodiversità.

L’evento ha lo scopo di celebrare l’incontro e rafforzare il dialogo con il territorio e diffondere il modello proposto da La Nuova Arca, dove nessuno rimane solo e dove il rispetto per l’ambiente e gli esseri viventi vengono coltivati con la stessa passione. Una comunità virtuosa, al servizio dei più fragili, che fa dello stare insieme, una strategia per sconfiggere l’esclusione.

Tra i partecipanti saranno estratti 5 vincitori di 10 ingressi per visitare il nuovo Villaggio Roma World offerti da Cinecittà World.

Prenotazioni 3518620079 – info@lanuovaarca.org