Pizza a 10 mani Chic: degustazione pizza no limits nel verde de L'orto di Alberico

Martedì 15 settembre l’Associazione CHIC - Charming Italian Chef torna nella Capitale con "In the kitchen tour", il collaudato format Btob che crea occasioni di incontro tra i professionisti della ristorazione italiana, i produttori nazionali del settore e le eccellenze dell’enogastronomia locale, in una piacevole jam session culinaria.

Presso il Ristorante L’Orto di Alberico all’interno della Fattoria di Fiorano in via Fioranello 34 – Roma si terrà l’appuntamento del 2020 dedicato alla pizza e alle sue contaminazioni con la cucina: un tributo al famoso disco di pasta nella sua versione contemporanea caratterizzata sempre di più dalla ricerca della qualità su topping e impasti.

Pizza e cucina, due espressioni di tradizione, cultura e biodiversità del nostro paese, due mondi considerati fino a pochi anni fa paralleli che oggi risultano sempre più vicini e cha hanno portato a importanti collaborazioni e a nuovi format ristorativi vincenti. Lungo lo Stivale continuano a proliferare locali “ibridi” anche nel fine dining, dove chef e pizzaioli lavorano in sinergia: i pizzaioli si dedicano allo studio di impasti, lievitazioni e cotture e gli chef alla creazione di farciture e nuove ricette.

Che sia tonda, in teglia, fritta o alla pala oggi la pizza riveste un ruolo da protagonista e le pizzerie sono considerate mete gourmet proprio come i ristoranti.

La Fattoria di Fiorano, si trova a pochi metri dalla Regina Viarum, la Via Appia Antica, ed è immersa nel verde dell’omonimo parco. Un luogo ricco di storia, dove il rispetto per la natura e l'amore per il vino si fondono armoniosamente. Il Principe Alberico Boncompagni Ludovisi è stato il primo a credere in questo luogo, che ha ereditato nel 1946, ed in questa terra tanto ricca da rendere il suo vino tra i più apprezzati in Italia e nel mondo. Fu proprio il principe di Venosa, a decidere di impiantare un numero limitato di filari di quattro vitigni (Merlot, Cabernet, Sémillon e Malvasia di Candia), da coltivare secondo canoni antesignani della moderna agricoltura biologica, proprio mentre il mondo delle coltivazioni si apriva all’agricoltura chimica convenzionale.

A distanza di anni dalla sua scomparsa, le sue tre nipoti, Alessia, Albiera ed Allegra, hanno ripreso il progetto del nonno regalandogli nuova vita. Una continuità di intenti e di valori all’interno della stessa famiglia, ma una rinnovata maniera di vivere la Fattoria di Fiorano.

La cena Pizza e Chic: le infinite declinazioni della pizza

La giornata CHIC si concluderà con una CENA CHIC dove protagonista assoluta sarà la pizza con 5 sue declinazioni: La pizza nel Padellino di Gabriele Bonci, la Tonda di Giancarlo Casa, la “Grotta” – Calzone di Francesco Gallifuoco, la Fritta napoletana di Pierluigi Police e la Pala di Arcangelo Zulli

L’esclusiva serata avrà luogo nel ristorante all’interno della Fattoria di Fiorano: L’Orto di Alberico, non solo un ristorante, ma un’idea e una filosofia legati all’orto, con suoi prodotti di stagione e che lo chef traduce ed interpreta con dedizione e dedizione in proposte gastronomiche. Ortaggi, ma anche formaggi di pecora a latte crudo del piccolo caseificio, miele millefiori dell’apiario, la pasta ed il pane fatti in casa con le farine macinate a pietra, l’olio extravergine di oliva: tutti prodotti certificati biologici che è possibile acquistare all’interno dello spaccio.

In Abbinamento il Prosecco dell’Azienda Agostinetto Bruno e i vini della Fattoria di Fiorano e Kettmeir. Costo della cena €50 bevande incluse. Prenotazioni al n. 340-8088211 o Online seguendo questo Link > https://ortodialberico.it/evento-degustazione-pizza/

Sponsor della cena: Acqua Valverde, Carpigiani, Acqua Valverde, HO.RE.CA. Service, Koppert Cress, Nespresso, Azienda Agricola Giolì, Refrattari Valoriani Srl e Spirito Contadino.