Cena in Vigna ai Castelli Romani: una serata immersi nella natura

Cena in vigna è l'evento enogastronomico proposto da Sintesi e Cantine Santa Benedetta per il prossimo 28 luglio.

Presso Cantine Santa Benedetta - La Camera da Pranzo a Monte Porzio Catone, immersi nella natura e nei vigneti, si potrà staccare la spina dalla città a partire dalle 19.

Laddove i vigneti si adagiano sulle dolci pendici che dominano Roma dall’alto, Sintesi & La Camera da Pranzo presentano una serata da trascorrere immersi nella natura con un menu ideato per l'occasione e i vini della cantina in abbinamento.

La magia e la storia dei vigneti, degli antichi casali e della cantina, l'accoglienza de La Camera da Pranzo, i piatti ideati da Sintesi e lo stile che accomuna entrambe le realtà, si fondono per dar vita ad una cena in cui il filo conduttore è l'amore per la natura.

L'inizio dell'evento è previsto alle 19 per godere del sole che tramonta sul vigneto durante l’aperitivo.

Qui link all'evento Facebook con menù e informazioni.

Foto da Facebok @cantinesantabenedetta

