Cena in battello sul Tevere

Quando Dal 16/04/2022 al 16/04/2022 20:30

Prezzo Quota di partecipazione: 68€ – adulto intero, 65€ – ridotto adulti convenzionati o WeKard, 65€ – Under 18, 40€ – Under 10, gratuito Under 5 (se non mangia a bordo) altrimenti € 30 con apposito menu Deposito anticipato di 15€ a persona con carta di credito o paypal o bonifico bancario