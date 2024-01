Cena di San Valentino con Erotic Lunch

In occasione della giornata di San Valentino, nel cuore di Roma, nella cornice del Teatro Arciliuto, va in scena un'edizione speciale di Erotic Lunch, la cena spettacolo che intreccia sensualità e performance d'arte al buon cibo.

Mercoledì 14 febbraio alle ore 20.30 quello che verrà celebrato sarà l'amore oltre ogni confine, un romanticismo alternativo, ampio, pieno e appagante, traslato in ogni sua forma, che sia solitario, di coppia o di triade, che sia romantico o amicale, che sia passionale e ardente o dolce e accogliente.

Un amore che Erotic Lunch trasforma in un'esperienza immersiva fatta di attenzioni e cura, di ingredienti e profumi, di parole e gesti; in una cena-spettacolo di cinque portate che tra performance artistiche, teatro, reading, clownerie, danza e burlesque, condurrà in un viaggio suggestivo tra le irresistibili e giocose tentazioni della sensualità, dell’arte e del cibo.

Che siate single, coppie, amici, parenti o colleghi, il legame non conta, ciò che importa è il sentimento, è la complicità, è il desiderio di lasciarsi stupire, la voglia di scoprire e riscoprire, di giocare e divertirsi. Senza malizia ma con coinvolgimento, Erotic lunch invita allora a divertirvi, ad aprirvi al nuovo, al gioco, all'esplorazione di nuovi colori e sensazioni.

Vi stimolerà la creatività, stuzzicherà l'immaginazione e sorprenderà, con raffinatezza ed eleganza. Il rapporto tra spettatori/commensali e performer sarà strettissimo, grazie anche ai tavoli che, situati direttamente sul palcoscenico, permetteranno ai partecipanti di immergersi pienamente in questa esperienza unica. “In scena si sperimenterà una dimensione di gioco e leggerezza – spiega Senith, ideatrice del progetto artistico e performer – frutto di un lavoro di ricerca che nasce dall'arte e unisce il cibo e la sensualità alla letteratura, alla musica e alla poesia”.

Erotic Lunch è uno spettacolo sensoriale animato dai performer professionisti Amy Lee Scarlett, Black Angel, Dylan, Senith e Shimmering Light, nel quale verranno servite cinque portate curate dalla chef Anna Lucia Santoni, un calice di vino della cantina San Lorenzo Antico e acqua.

La speciale cena-spettacolo di San Valentino andrà in scena al Teatro Arciliuto, in piazza Montevecchio 5, a Roma mercoledì 14 febbraio alle ore 20.30. Il contributo è di 55 euro. È obbligatoria la prenotazione online sul sito web www.eroticlunch.it, info al +39 3392285458.