Cena con delitto "Una stella in cucina"

Trascorri una cena diversa dal solito, divertiti scopri l’assassino e il movente, per una serata unica nel suo genere Una cena con delitto speciale, dove verrai catapultato direttamente nella scena del crimine e cenerai con i protagonisti del giallo.

Uno spettacolo mozzafiato tra reale e immaginario. Una storia tutta intrigante con il movente da scoprire e indovinare!



Sabato 25 maggio dalle 20 ci sarà una cena con delitto presso "Office Bistrot". Lo spettacolo dal titolo "Una stella in cucina" sarà realizzato dalla compagnia teatrale Delittiamoci: nella serata inaugurale per il nuovo menù del ristorante stellato "Il Grottino" c'è un disguido:lo chef non è reperibile dal mattino e gli ospiti sono in trepidante attesa. Arriverà uno strano personaggio che si qualifichera' come commissario e comunicherà ai presenti la fine tragica del protagonista della serata. Nessun piatto gourmet da assaggiare... Si procederà all'indagine con toni surreali e personaggi singolari. Il pubblico dovrà aiutare l'ispettore a smascherare il colpevole e assicurarlo alla giustizia..tra una risata e l'altra. Lo spettacolo è interattivo e coinvolgente.



Il costo della cena è di 35 euro a persona.



Il menù sarà:



Antipasto: Tortino di verdure con fonduta di formaggio



Primo: Gnocchetto alla nerano con chips di zucchina croccante alla scapece guanciale di amatrice e scaglie di pecorino



Secondo: Scaloppine ai funghi



Contorno: Patate al forno



Acqua e caffè inclusi



Dessert a richiesta (5,00€): Tiramisù-cheese cake frutti di bosco-Panna cotta cioccolato



Per info e prenotazioni 338.3609134 petracheng@yahoo.it