CelloGayageum. Concerto di musica coreana ‘’

Si apre in Italia a Roma il concerto di “CelloGayageum” frutto dell’incontro musicale tra Oriente ed Occidente.



Il concerto di “CelloGayageum” organizzato dall’Istituto Culturale Coreano in Italia e sostenuto dalla sede a Roma della compagnia aerea coreana Asiana Airlines, sarà messo in scena il 26 aprile al Teatro Vittoria presentando una musica risultato della collaborazione tra la musica coreana rappresentata dal Gayageum e la musica classica occidentale rappresentata dal violoncello.



‘CelloGayageum’ è un duo musicale frutto della collaborazione del violoncellista nato in Austria Sol Daniel Kim e dalla suonatrice coreana di Gayageum Dayoung Yoon. I due a seguito dell’istituzione del duo in Germania a Berlino nel 2016 si sono esibiti in Svizzera, Polonia e vari paesi europei attirando l’interesse di pubblico e addetti ai lavori venendo invitati in vari festival musicali. Dal 2017 sono in fervente attività in Corea e in vari paesi del mondo.



Il concerto che verrà messo in scena a Roma presenta il fascino peculiare dei rispettivi strumenti musicali che incontrandosi danno vita ad un’armonia unica nel suo genere. La musica del CelloGayageum nasce dall’armonia tra Oriente ed Occidente e l’incontro tra il consueto e il nuovo, una musica che ci fa riscoprire la gioia e la bellezza delle differenze e delle diversità nella nostra vita. Si tratta di un concerto che vuole mostrare quelle successioni che portano la diversità ad incontrare la novità.



Per maggiori info.: www.culturacorea.it