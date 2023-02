Ceckony Blues Band in concerto al Charity Café

La Ceckony Blues Band propone un ampio repertorio blues, cercando di ricreare le sonorità, i colori e i sapori del blues più puro, accompagnato da sfumature e influenze che spaziano dal soul al funky, il tutto presentato in una miscela elettrica che vede per questa serata una formazione “allargata”, composta da Simone Leoni (voce e chitarra), Alessandro Ceci (piano), Pietro “Ceckony” Di Giuseppe (armonica), con special guests Mattia Cerchi (Basso) e Alberto Delfini (Batteria). La serata sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di tanti amici e ospiti del panorama blues romano !



Line-up

Simone Leoni, Voce & Chitarra

Pietro "Ceckony" Di Giuseppe, Armonica

Alessandro Ceci, Piano

Mattia Cerchi, Basso

Alberto Delfini, Batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione