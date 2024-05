I CCCP aprono ufficialmente l'edizione 2024 di Rock in Roma. La band si esibirà il 13 giugno all'Ippodromo di Capannelle. Sarà il primo dei 28 concerti che animeranno la Capitale per due mesi di appuntamenti live no stop all'Ippodromo di Capannelle e nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

CCCP a Rock in Roma 2024

A 40 anni dal primo EP, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, accompagnati dalla band composta da Luca Alfonso Rossi, Ezio Bonicelli, Simone Filippi, Simone Beneventi e Gabriele Genta, saliranno sul palco dei principali festival italiani, tra cui Rock in Roma. Ben lontani da un’operazione nostalgica, sempre liberi da etichette e confini, i CCCP – Fedeli alla linea tornano a grande richiesta per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai. Un successo, il loro, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni.

Apertura porte: h 19:00

Inizio concerti: h 21:45

Prezzo biglietti:

Posto Unico Intero – € 40,00 + d.p.

Biglietti in vendita su Ticketone.it dalle 18:00 di giovedì 14 marzo



INFO: info@rockinroma.com