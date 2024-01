Cattive acque al Cineforum Seraphicum

Un pomeriggio di teatro, cinema ed esperti per parlare di rifiuti, inquinamento delle acque ed economia circolare.



Fratello Cinema, rassegna di cinema, cultura e spiritualità organizzata dai frati francescani del Cineforum Seraphicum e dalla Fondazione Pontificia Fratelli Tutti con il patrocinio di Roma Lazio Film Commission e il supporto di Lucky Red distribuzione, riparte dall’ecologia integrale, anche grazie alla preziosa collaborazione del Movimento Laudato Si’.

Il percorso in 4 film dal titolo “Cum tucte le tue creature” inizia il 13 gennaio con il film Cattive acque di Todd Haynes, legal drama dal cast hollywoodiano che racconta il caso Dupont, società chimica statunitense che dal 1990 al 2017 fu sotto processo per aver smaltito rifiuti tossici generati dalla produzione del Teflon nelle acque delle popolazioni del West Virginia.

Il film sarà preceduto da un breve momento di teatro sociale con il monologo “C’era una volta la costa degli Dei” dell’attore palermitano Vincenzo Crivello sulle ingerenze mafiose collegate alla distruzione della Marina di Melilli in provincia di Siracusa. Dopo la proiezione, si parlerà di smaltimento dei rifiuti e modelli di economia circolare con Michele Zilla, Direttore Generale del Consorzio COBAT, esperto in servizi per l’economia circolare attraverso la raccolta, lo stoccaggio e l’avvio al riciclo di qualsiasi tipologia di rifiuto, e Alessandro Pucci, animatore del Movimento Laudato Si’, naturalista, insegnante, illustratore e scrittore.



L’appuntamento è sabato 13 gennaio alle ore 17 presso l’Auditorium Seraphicum – Via del Serafico, 1 (Roma)



L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento posti) ma è possibile prenotare il proprio posto via e-mail.



Info e prenotazioni all’indirizzo cineforum@seraphicum.org.