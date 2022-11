Cats, il Musical al Sistina

Prezzo non disponibile

Il Musical "Cats" è la nuova grande Produzione firmata Massimo Romeo Piparo con Malika Ayane nel ruolo di Grizabella, in scena al Teatro Sistina, a Roma dal prossimo mercoledì 7 dicembre.

Pennelli e sfumature di colore, occhi nerissimi, peli, baffi e nasi di gatto per dare il via alla magia 'felina' di uno spettacolo tra i più celebrati della storia del Musical.

A 40 anni dal suo debutto a Broadway (1982), dove ha fatto registrare fino al 2006 il record mondiale di repliche consecutive, il "Cats" di Piparo - con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot - per la prima volta al mondo sarà ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo.

Protagonista dello show sarà Malika Ayane, una delle voci più amate della musica italiana, accompagnata sul palco da un grande cast, con l'orchestra dal vivo diretta dal M° Emanuele Friello e con le coreografie di Billy Mitchell, attuale coreografo associato delle ultime produzioni di Webber, da School of Rock a Cinderella.

I professionisti della PeepArrow Entertainment e del Sistina, in collaborazione con Mac, sono dunque al lavoro per "umanizzare" i gatti, trasformando gli artisti in felini da palcoscenico. Una vera e propria metamorfosi e una mimica felina sorprendentemente realistica che, insieme ad una memorabile colonna sonora, scenografie e coreografie mozzafiato, illusionismo, magia ed effetti speciali, accrescerà le suggestioni di uno degli spettacoli più amati al mondo.