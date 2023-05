Un famoso marchio italiano di gelaterie spegne 20 candeline: vieni a festeggiare con un cono omaggio

Dall’inaugurazione della prima gelateria Grom sono passati 20 anni. Un traguardo importante che richiede festeggiamenti speciali. Per questo l’azienda che ha saputo fare del gelato un’arte attiverà una serie di meccaniche speciali per i propri clienti nei negozi diretti distribuiti per lo Stivale.

Mini gelato in omaggio e cono limited edition

In che cosa consistono queste iniziative? Innanzitutto, in tutte le gelaterie di Roma, dalle 15.00 alle 20.00 del 24 maggio ogni cliente potrà richiedere un mini gelato omaggio da 1 gusto in cono o coppetta.

Sempre a partire dal 24 maggio e per una sola settimana, invece, sarà possibile gustare il nuovo cono gourmet e in edizione limitata “Cono Buon Compleanno”, disponibile in tutte le gelaterie Grom in Italia.

La ricetta ad hoc, creata per l’occasione, prevede una combinazione tra il gusto simbolo di Grom, ovvero il gelato al pistacchio - realizzato con frutti Mawardi e Perfect Green che, grazie alle loro diverse gradazioni di maturazione, creano un gusto aromatico e inconfondibile - e un gelato al fiordilatte variegato al pistacchio. Una tripla guarnizione extra rende la proposta ancora più golosa: panna montata, un leggero strato di granella di nocciole pralinate e crema al pistacchio. Il cono biscottato, croccante e appositamente granellato al pistacchio completa l’opera.

Genuinità, autenticità e passione: la filosofia di Grom

Questo traguardo non sarebbe stato mai raggiunto senza l’enorme passione e la straordinaria cura verso il prodotto che dal giorno uno Grom ha dedicato alla produzione dei propri gelati.

La selezione accurata delle materie prime fanno del gelato Grom una vera e propria opera d’arte: genuinità, autenticità e freschezza sono le peculiarità del gelato del marchio torinese.

Infine, il suo essere senza glutine lo rende compatibile con i bisogni alimentari dei clienti celiaci.

E al fine di tutelare l’ambiente, i punti vendita Grom utilizzano coppette realizzate con carta certificata FSC, ottenuta da una lavorazione responsabile che salvaguarda le foreste, e cucchiaini in materiale compostabile.

Per le persone interessate, di seguito il dettaglio delle gelaterie Grom a Roma dove verrà festeggiato l’anniversario: