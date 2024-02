Cat Music Week, viaggio musicale per la Giornata del gatto

Cat Music Week è un viaggio musicale dai mici ai loro amici, organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Gatto e in programma dal 9 al 17 febbraio da Arcade and Food.

Anche la natura e gli animali fanno musica. Ogni specie, infatti, produce dei suoni con finalità comunicative o addirittura estetiche. A volte per evidenziare pericoli o per minacciare, altre per i richiami dell'amore o per segnalare stati d’animo. I gatti, per esempio, hanno decisamente un ampio vocabolario e i loro diversi miagolii sono un modo per “dialogare” anche con gli umani.

Gli affascinanti e misteriosi felini che popolano le nostre case saranno protagonisti di un viaggio musicale “dai mici ai loro amici”, che si svolgerà dal 9 al 17 febbraio 2024 in occasione dell’arrivo della Giornata Nazionale del Gatto.

L’evento solidale “Cat Music Week” sarà ospitato presso lo storico locale cult Arcade and Food, via Nomentana 1111 a Roma, con lo scopo di ripercorrere a suon di note tanti brani che hanno raccontato storie e curiosità di gatti, ma anche di cani, conigli, pappagalli e tutte le creature che ci circondano.

Ideato dall’associazione Pet Carpet, Ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali fondato dalla giornalista Federica Rinaudo, questo appuntamento, organizzato da Arcade and Food insieme a E20, La Bottega del Neon, e con la partecipazione di “Yummypetfood” (una start up che nasce dall’idea di sostenere la longevità di cani e gatti utilizzando in tema di food l’eccellenza delle materie prime naturali), vedrà alternarsi sul palco il 9 febbraio alle ore 22.00 il Team Rock’Et, cartoon cover band generazione Z che si avvale ad ogni performance della straordinaria presenza di interpreti Lis, a testimonianza del fatto che le musica è un linguaggio universale e chiunque deve avere la possibilità di deliziarsi in un pentagramma di emozioni.

Nella stessa giornata grandi e piccini potranno poi tuffarsi nel colore e nel divertimento delle giornate di Carnevale e indossare costumi a tema animali per conquistare il contest per la maschera più bella con le zampe, la coda o le ali. Mentre il 17 febbraio, sempre ore 22.00, saliranno sul palco gli Her Pillow, band specializzata nelle musiche e ballate celtiche, perché per il popolo celtico il gatto era il guardiano dell’aldilà. Musica, ospiti ed esperti con pillole e consigli, ma soprattutto la possibilità per i presenti di realizzare delle dediche speciali con un team di videomaker per raccontare le storie dei propri amici a quattrozampe che riceveranno gadget Yummypetfood. Gesti del cuore che potranno essere ancora più grandi.

Per aiutare alcune colonie feline del territorio, infatti, ogni visitatore, che entrerà gratuitamente, potrà contribuire portando del cibo da consegnare nel punto raccolta attivo durante tutta la durata della campagna solidale. Con questo evento l'associazione Pet Carpet annuncia il lancio dei suoi due celebri festival, Pet Carpet Film Festival e Mi fa un Baffo il Gatto Nero, per i quali da febbraio a giugno sarà possibile realizzare dei corti ed inviarli per partecipare gratuitamente (Regolamento su www.petcarpetfestival.it)

Info e prenotazioni per Cat Music Week 33432322023