Castello Divino Wine Festival

Castello Divino è un’esperienza enogastronomica indimenticabile, un’occasione unica per turisti, wine lovers, influencer e appassionati di ognitipo che vogliono conoscere le eccellenze ed ammirare la bellezza e la storia del nostro Bel Paese. Sarà per il luogo assolutamente romantico, all’interno del fossato e nei giardini del maestoso Castello Orsini o per l’abbinamento originale di vini ma la manifestazione “Castello DiVino” siamo certi che conquisterà proprio tutti.

A pochi chilometri da Roma, all’interno della Sabina Romana, un rifugio di quiete e bellezza, di profumi e sapori di un tempo. Per 2 giorni potrete rivivere un borgo medievale tra i più belli, sarà il cuore di degustazioni e scoperta di sapori autentici in una selezione curata di etichette nazionali, tutte da assaggiare e conoscere.

Area Food con diverse proposte culinarie tra cui la Pro Loco con "Sapori d'Autunno".

Nelle proposte food:

Frittelli (cavolfiori in croccante pastella, fritti nell’olio extra vergine di oliva delle colline di Nerola), fagioli con le cotiche, panini con salsiccia casareccia alla brace, patatine fritte, panini con porchetta, piadine, supplì, dolci tradizionali e crepes alla nutella; Vivete questa esperienza unica, non fatevela raccontare.



Info:

Pagina fbk Pro Loco Nerola

377.0970541