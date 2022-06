Sport e natura per grandi e bambini: gli appuntamenti al Castello di Santa Severa

Al Castello di Santa Severa, un weekend ricco di appuntamenti per grandi e bambini, legati alla natura, e allo sport. Un cartellone di eventi su diverse fasce orarie e su prenotazione.

Gli appuntamenti del weekend al Castello di Santa Severa

Sabato 2 luglio e domenica 3, al Villaggio dello Sport, organizzato in collaborazione con il Coni Lazio, verranno presentate e introdotte diverse discipline sportive come Surf, SUP, Baseball, Yoga, Hockey e Tennis Tavolo.

Sabato 2 luglio, L’Aquaexploring, per poter scoprire e ammirare Il castello dal mare pagaiando tra la storia e una natura ancora selvaggia. La Challenge, con diverse attività di collaborazione e fiducia rivolta a bambini con famiglie; la Visita guidata al monumento naturale di Pyrgi, una giornata di archeologia nel porto e grande santuario etrusco in collaborazione con Sapienza Università di Roma. E poi ancora, per i più piccoli, il Laboratorio naturalistico Animali Golosi per i più piccoli.

Domenica 3 luglio, la visita guidata di Archeotrekking tra Macchiatonda e Pyrgi, un appuntamento alla scoperta del Castello di Santa Severa, della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi. Una passeggiata in luoghi magici e incantevoli tra natura e storia. Tornano nuovamente l’Aquaexploring e la visita guidata alla scoperta di Pyrgi e la Challange rivolta a bambini e famiglie.

Per i più piccoli, L'orto da asporto per scoprire quali sono gli ortaggi di stagione e imparare a coltivarli direttamente sul balcone, e La Notte delle Falene, un'esperienza unica per vivere l'emozione con degli specialisti della scoperta del segreto mondo notturno delle falene.

Nel weekend, inoltre, inizieranno concerti e spettacoli dentro il Castello, con Rancore (2 luglio) e Ascanio Celestini (3 luglio)