A caccia di indizi nel regno della fantasia: piccoli detective nel Castello di Lunghezza

Vuoi trasformarti in un piccolo detective nel regno della fantasia? Al Castello di Lunghezza con il suo Fantastico Mondo del Fantastico è possibile avventurarsi a caccia di indizi e trascorrere una giornata family friendly.

Domenica 1 maggio si potranno scoprire gli angoli più misteriosi dell’antico Castello situato alle Porte di Roma. Cosa occorre? Occhi ben aperti, una spiccata passione per il mistero, un notes a portata di mano e pronti per iniziare il mini laboratorio, in collaborazione con le mamme blogger di Roma03.it, grazie al quale si potranno apprendere preziosi suggerimenti per poi scrivere, insieme a mamma e papà, una storia non solo “gialla” ma addirittura arcobaleno. La missione dell’investigatore provetto inizierà con il seguire le gesta dei supereroi, i duelli dei cavalieri, gli spettacoli emozionanti di Biancaneve, Frozen e il gran ballo delle principesse.

Come non tenere poi d’occhio il ritorno di Frankenstein Junior, il personaggio campione di incassi della pellicola di Mel Brooks e ispirato in chiave parodistica al romanzo scritto nel 1818 dalla scrittrice Mary Shelley, deciso a far divertire grandi e piccini. Ma la sua scoppiettante simpatia nasconderà qualcosa? E cosa si cela, invece, dietro lo sguardo ammaliatore di Crudelia? Nel mondo dell’immaginario tutto può accadere, basta chiudere gli occhi ed iniziare a sognare.