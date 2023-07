Due giornate dedicate al divertimento: le Scuderie Aldobrandini di Frascati sono pronte a ospitare la prima edizione di Castelli Comix, manifestazione completamente incentrata su Fumetto, Cosplay, Boardgames, Videogiochi e tanto altro. Dall'8 al 9 luglio la Sala Espositiva del museo sarà teatro di numerose attività nonché di incontri con ospiti di rilievo internazionale.

L'idea, nata dalla collaborazione tra il Liceo Artistico San Giuseppe di Grottaferrata, l'associazione culturale #ARTISTICisBETTER e ODEA - Officina delle Espressioni Artistiche, è quella di coinvolgere il pubblico in attività completamente libere e gratuite, per portare il mondo dell'arte e dell'intrattenimento sul territorio dei Castelli Romani.

Il programma di Castelli Comix

L'attesa maggiore è per la giornata del 9, con un doppio appuntamento straordinario: la mattina sarà dedicata a Licia Troisi, celeberrima scrittrice Fantasy che incontrerà i fan e che proprio di recente ha pubblicato il nuovo libro "Astrofisica per ansiosi"; il pomeriggio, invece, vedrà la partecipazione di importanti autori italiani provenienti dal mondo del fumetto e dell'illustrazione: Isabella Mazzanti (Mondadori, Feltrinelli, Image), Lorenzo De Felici (Bonelli, Skybound) e Andrea De Dominicis (IDEA Academy Rome).

Il calendario è fitto di eventi: si comincia sabato 8 alle 11 con l'inaugurazione del Festival, alla quale parteciperà il Sindaco di Frascati, Dott.ssa Francesca Sbardella, la Dirigente del Liceo Artistico San Giuseppe, Dott.ssa Elettra Casali e il fondatore di ODEA, Davide Coni; insieme introdurranno il pubblico alle tante proposte del weekend: si comincia con il photoset dedicato ai Cosplay, costumi dedicati al mondo dei Manga, Anime e Serie TV.

Si prosegue con intense sessioni di boardgames, i giochi da tavolo proposti da ALR, Associazione Ludica Romana, che in entrambe le giornate inviterà i partecipanti a scoprire le meraviglie dei titoli più divertenti. E nel pomeriggio sarà possibile prendere parte ai giochi di ruolo a tema artistico creati da Il Salotto di Giano, realtà romana che unisce sapientemente scrittura, narrazione e intrattenimento.

Spazio anche ai videogiochi, con postazioni di gioco libere, e l'esposizione di computer vintage a cura di 8 Bit Inside, associazione che ripercorre la storia dell'informatica e del gaming.

Alle 17 l'Oriente si svela con un workshop di lingua giapponese a cura del Maestro Dario Zezza, che da anni insegna lingue orientali presso il Liceo Artistico di Grottaferrata. Nel frattempo a Villa Torlonia si esibirà il S.I.D.P., Scuola di Difesa Personale che eseguirà emozionanti dimostrazioni di fronte agli spettatori.

Ma il pomeriggio di sabato sarà anche un momento di creatività: gli studenti del Liceo Artistico San Giuseppe, ispirati dalle attività fieristiche, dipingeranno tra il pubblico opere a tema fantasy, grazie al coordinamento della docente Claudia Sangiovanni. Il tutto mentre l'area antistante Palazzo Marconi ospiterà stand a tema orientale, fumetto, videogiochi e creazioni handmade.

Un secondo photoset dedicato ai Cosplayer è previsto alle 18, mentre la sera si farà festa con le musiche dei Cartoni Animati e anni 90.

La domenica, oltre alla presenza degli ospiti internazionali, vi saranno workshop promossi dal Liceo Artistico San Giuseppe: appuntamento la mattina in Villa Torlonia per conoscere le basi della meditazione Zen e alle 17 con un incontro sul Game Design e sul mondo Indie in Italia, un'occasione per scoprire gli strumenti migliori per iniziare a creare videogiochi fin da bambini e proseguire nel mondo del professionismo.

Infine, grande party conclusivo a tema anni 80: si comincia dai brani tornati di moda grazie a Stranger Things per concludere sulle tinte Synthwave.