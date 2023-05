Castel Romano JoyRun, la corsa tra l'outlet e il parco divertimenti è un successo

La Castel Romano JoyRun, manifestazione podistica che è ormai un appuntamento consolidato per i runner laziali, giunta alla sua terza edizione, ha registrato oggi oltre settecento partecipanti, iscritti in maggioranza alla competitiva di 10km omologata FIDAL.

La gara, organizzata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM Sport, con il patrocinio del Municipio Roma IX e la sponsorizzazione tecnica di ASICS, si è svolta domenica 21 maggio.

Il percorso di Castel Romano, tracciato su strade ampie e sicure, è stato considerato piuttosto impegnativo dai runner, soprattutto per la salita al 5° km. Ben 109 atleti hanno chiuso la gara sotto i 40 minuti rendendo questa gara una delle più veloci del panorama laziale. Ottima prestazione di Sofiia Yaremchuck, campionessa italiana in carica della 10 e della 21 km, terza assoluta in gara e prima classificata tra le donne con il miglior tempo italiano del 2023 sulla 10km, 32.31. Primo tra gli uomini il mezzofondista polacco Rafal Nordwing (LBM sport team) che torna a vincere a Castel Romano con 32:13, seguito da Domenico Liberatore (Podistica Solidarietà) con 32.24 e da Marco Giannini, con 33.01 (AT Running). Tra le atlete, seguono con distacco Sofiia Yaremchuck Costanza Arpinelli, seconda classificta con 35.22 e Biancamaria Boev, terza con 37.03, entrambe di S.S Lazio Running. Sono stati premiati i primi tre classificati di tutte le categorie, fino agli over 80.

Nella classifica a squadre, ha rinunciato sportivamente al premio l’organizzatrice LBM Sport, lasciando il posto alle società con il maggior numero di iscritti, nell’ordine G.S. Bancari Romani, GO Running, Podistica Pomezia.

Buon successo anche per la Castel Romano Fun Run di 4km, dedicata ai runner amatoriali e alle loro famiglie, con un insolito percorso attraverso il parco tematico di Cinecittà World.

Castel Romano Designer outlet ha scelto di devolvere il ricavato della Castel Romano Run alla FISPES, Federazione Italiana Sport Paraolimpici e Sperimentali, al fine di contribuire alla creazione di progetti speciali dedicati all'inclusione sportiva: un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi affetti da disabilità fisiche che prosegue l’attività iniziata del 2022.

"E’ sempre un grande piacere correre nella mia città – ha commentato Sofiia Yaremchuck, nata a Leopoli 29 anni fa e cittadina italiana dal 2021 - è elettrizzante sentire il tifo della gente. Non sono riuscita oggi a battere il record italiano, ma sono contenta di aver ottenuto il miglior tempo di quest’anno.”

“La terza edizione della JoyRun è stata una grande festa dello sport – dichiara Enrico Biancato, Centre manager di Castel Romano Designer Outlet – ci rende felici promuovere l’attività sportiva nel nostro territorio e creare occasioni di coesione e partecipazione. La nostra gara ha successo grazie all’ottima organizzazione di LBM sport e alla certificazione FIDAL del percors,o che lo rende valido a livello nazionale per i risultati individuali. Sono felice di dare sin da ora appuntamento all’edizione 2024 che si terrà nel mese di maggio”.

Si è chiusa con il Campionato nazionale OPES di Calcio Freestyle anche la partecipatissima Sportweek di Castel Romano Designer Outlet, organizzata in collaborazione con il partner tecnico Opes. Tre giorni di occasioni speciali presso i principali brand di sportware, tra sessioni di sport e divertimento all’aria aperta.

Si registrano oltre 1500 download su Spotify per il podcast Corri, dall’inferno alla JoyRun, prodotto da McArthurGlen in partnership con Runner’s World. Il podcast è ispirato alla piéce teatrale Corri – dall’inferno a Central Park tratta dall’omonimo best seller di Roberto di Sante, ed è curato da Sebastiano Gavasso e Ferdinando Ceriani di Loftheatre con la consulenza tecnica di Rosario Palazzolo, direttore di Runner’s World. Tra i protagonisti coinvolti, i maratoneti Gianni Poli e Giorgio Calcaterra, gli artisti e runner Ghemon e Annalisa Minetti, il fuoriclasse Massimiliano Rosolino e il giornalista e scrittore Roberto di Sante. In ogni puntata, un estratto dello spettacolo Corri interpretato da Sebastiano Gavasso con le musiche originali della violoncellista Giovanna Famulari.