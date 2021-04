Casina di Raffaello, nuovi laboratori on line per bambini

Casina di Raffaello, lo Spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, dal 6 al 15 aprile, ogni martedì e giovedì, propone nuovi e divertenti laboratori online dedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni.

La partecipazione ai laboratori, che vengono condotti in diretta live sulla piattaforma Google Meet, è gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail casinadiraffaello.scuole@gmail.com. Nel testo dell’email occorre specificare il nome e il numero di telefono dell’adulto che prenota; il nome e l’età del bambino che partecipa.

Al momento della conferma di prenotazione, ogni iscritto riceverà un’email con tutte le informazioni necessarie per partecipare al laboratorio, insieme all’indicazione del link utile ad accedere a Google Meet al momento del laboratorio.

Ogni laboratorio, della durata di circa 1 ora, prevede al massimo 8 partecipanti per turno. Info e dettagli sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it.

Il programma dei laboratori online

UNA STORIA NEL BARATTOLO

Martedì 6 aprile alle 16.30 e giovedì 8 aprile alle 18.00

Per bambini nati nel 2015 e nel 2016

Una storia può essere racchiusa come un tesoro prezioso in uno scrigno: durante questo laboratorio, ogni bambino inventerà e illustrerà una storia da lui inventata, inserendo il paesaggio e i protagonisti in un barattolo di vetro.

UN’INSALATA DI FIABE

Martedì 6 aprile alle 18.00 e giovedì 8 aprile alle 16.30

Per bambini dalla prima alla quinta primaria

Cosa sarebbe successo se Cappuccetto Rosso nel bosco, invece di incontrare un lupo, avesse incontrato un simpatico coniglietto? Cosa accadrebbe a Pollicino se diventasse gigante per un giorno? Ispirandoci a Gianni Rodari, scateneremo insieme la fantasia e rivoluzioneremo le fiabe attraverso un gioco di carte! La fiaba, frutto del gioco e del lavoro di squadra, sarà illustrata da ogni bambino come una mappa.

ALBERO. L’ESPLOSIONE LENTISSIMA DI UN SEME

Martedì 13 aprile alle 16.30 e giovedì 15 aprile alle 18.00

Per bambini nati nel 2015 e nel 2016

Seguendo l’esperienza di Bruno Munari, facciamo crescere insieme un albero di carta con il suo tronco robusto, i suoi rami intricati e la sua folta chioma, con forbici e carta. I bambini poi lo popoleranno di fiori, uccellini, scoiattoli e altri personaggi o oggetti di fantasia.

UN MONDO SOTTO VETRO

Martedì 13 aprile alle 18.00 e giovedì 15 aprile alle 16.30

Per bambini dalla prima alla quinta primaria

Dentro a un piccolo contenitore possiamo mettere caramelle o altre dolci leccornie oppure piccolissimi oggetti da conservare, ma con questo laboratorio inseriremo nel barattolo anche personaggi, ambientazioni, animali e mostriciattoli della nostra immaginazione per creare un piccolo mondo da osservare in trasparenza.