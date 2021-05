Casina di Raffaello, nuovi laboratori per bambini in presenza

Con il ritorno in zona gialla riapre le porte anche Casina di Raffaello, lo Spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura.

Dal 3 al 20 maggio ogni lunedì, martedì e giovedì pomeriggio i bambini nati nel 2015-2016 e quelli dalla 1a alla 5a primaria, verranno nuovamente accolti in presenza e potranno giocare nel verde di Villa Borghese e nei locali della struttura divertendosi con le nuove e creative attività ludico-didattiche.

Il mercoledì e il venerdì pomeriggio potranno invece giocare da casa partecipando ai laboratori online.

Tutte le attività in presenza sono organizzate nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Previsti specifici percorsi per l'ingresso e per l'uscita, il triage di accoglienza e il distanziamento interpersonale. Obbligatorio l’uso della mascherina per i bambini dai 6 anni in su. Il costo di ciascun laboratorio, che dura circa 1 ora e mezza, è di € 7 a bambino.

I laboratori online si svolgono in diretta live sulla piattaforma Google Meet, durano circa 1 ora ed il costo è di € 3 a bambino.

Sia per i laboratori in presenza che per i laboratori online è obbligatoria la prenotazione telefonica, con il contestuale pagamento online delle attività, chiamando il call center 060608. Per i laboratori online inoltre la prenotazione deve essere effettuata entro 24 ore prima: si riceveranno poi per mail il link per accedere a Google Meet e le informazioni necessarie per partecipare al laboratorio.

Tutti i dettagli su programma, orari, fasce d’età dei destinatari e numero massimo di partecipanti per ogni attività, sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it.

Programma dei laboratori in presenza a Casina di Raffaello

Lunedì, martedì e giovedì pomeriggio

Primo turno

Dalle 15.00 alle 16.30: per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 7 bambini)

Dalle 15.15 alle 16.45: per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 5 bambini)

Dalle 15.30 alle 17.00: per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 7 bambini)

Secondo turno

Dalle 16.30 alle 18.00: per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 7 bambini)

Dalle 16.45 alle 18.15: per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 5 bambini)

Dalle 17.00 alle 18.30: per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 7 bambini)

Appuntamento all’ ingresso di Casina di Raffaello 15 minuti prima per effettuare il triage

Di che cosa sono fatte le storie?

Lunedì 3 e martedì 11 maggio

Per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 5 bambini)

Col Palazzo di gelato, la Strada di cioccolato e tante altre favole e filastrocche, Gianni Rodari ci ha insegnato a immaginare un mondo in cui la fantasia può trasformare la realtà per scrivere sempre nuove storie. Pescando da un mazzo di carte un materiale e da un altro un oggetto, ogni bambino creerà una parte di un paesaggio fantastico in cui aerei di stoffa voleranno tra nuvole d’erba e gatti di sabbia si ripareranno sotto case di pasta.

Tana libera tutti

Lunedì 3 maggio

Per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 7 bambini)

Martedì 4 maggio

Per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 5 bambini)

Prima di dedicarci all’attività creativa e manuale, passiamo del tempo fuori a cercare tracce e tane degli animali che abitano la villa e, in particolare, il Giardino del Lago: anatre, tartarughe, scoiattoli e altri piccoli animali. Durante il laboratorio impariamo a realizzare un libretto in un formato speciale e con un nome un po’ strano: un leporello! Tra le sue pieghe e i suoi buchi i nostri animali preferiti troveranno un posto perfetto per costruire la loro tana!

Il binomio fantastico

Martedì 4 e lunedì 10 maggio

Per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 7 bambini)

Il maestro Gianni Rodari, nella Grammatica della fantasia, ci ha donato un modo per creare nuove storie associando tra di loro le parole: cambiamenti di materiale, di dimensioni, di colore o rovesciamenti di significato per far nascere Uomini di burro o Teste fiorite. Introdotto dalla lettura animata di un testo dell’autore, il laboratorio sarà per i bambini un’occasione in più per imparare a giocare con la fantasia, avendo a disposizione delle carte da pescare con cui comporre storie e relative illustrazioni fatte con materiali vari artificiali e naturali.

Un libro per gioco

Martedì 18 maggio

Per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 5 bambini)

Nel parco possiamo fare tanti giochi: salire e scendere da uno scivolo, dondolare sull’altalena, arrampicarci sugli alberi, rincorrerci sul prato e molto altro. Facendo una passeggiata insieme nei dintorni di Casina possiamo farceli venire in mente tutti quanti! In laboratorio, con pieghe e forbici, costruiamo insieme un libro-gioco coloratissimo! Con la tecnica del collage riempiremo poi le sue pagine, che potranno essere sfogliate oppure diventare la quinta teatrale di storie sempre nuove.

La scatola dei tesori

Giovedì 6 e lunedì 17 maggio

Per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 5 bambini)

Per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 7 bambini)

Come nasce una collezione? Prima di tutto osservando e incuriosendosi e poi raccogliendo! Anche mentre si passeggia e si gioca al parco si possono scoprire tanti piccoli tesori della natura da collezionare: durante questo laboratorio, ogni bambino potrà costruire la propria scatola per custodire i preziosi tesori scovati a Villa Borghese!

Che sagoma!

Martedì 18 maggio

Per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 7 bambini)

In questo laboratorio, ogni bambino rappresenta il proprio autoritratto a grandezza naturale su una sagoma disegnata intorno a lui e con le tempere crea il giusto colore per dipingere la propria pelle.

Programma dei laboratori online sulla piattaforma Google Meet

La città fantastica

Mercoledì 5 e venerdì 7 maggio

Per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 8 partecipanti)

Per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria

Come sarebbe la tua città ideale? Con i tetti tutti a punta e le strade rosa confetto? Oppure piena di alberi e con i palazzi arcobaleno? In questo laboratorio, leggeremo la storia di un re che non aveva le idee molto chiare sulla propria città ideale e poi ogni bambino, con carta, forbici e colori, costruirà la propria città fantastica!

Una storia nel barattolo

Mercoledì 12 e venerdì 14 maggio

Per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 8 partecipanti)

Una storia può essere racchiusa come un tesoro prezioso in uno scrigno: durante questo laboratorio, ogni bambino inventerà e illustrerà una storia da lui inventata, inserendo il paesaggio e i protagonisti in un barattolo di vetro.

Un’insalata di fiabe

Mercoledì 12 e venerdì 14 maggio

Per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 8 partecipanti)

Cosa sarebbe successo se Cappuccetto Rosso nel bosco, invece di incontrare un lupo, avesse incontrato un simpatico coniglietto? Cosa accadrebbe a Pollicino se diventasse gigante per un giorno? Ispirandoci a Gianni Rodari, scateneremo insieme la fantasia e rivoluzioneremo le fiabe attraverso un gioco di carte! La fiaba, frutto del gioco e del lavoro di squadra, sarà illustrata da ogni bambino come una mappa.

Un giardino per casa

Mercoledì 19 maggio

Per bambini nati nel 2015 e nel 2016 (max 8 partecipanti)

A partire dal riuso di scatoline di cartone, con ritagli di carta e altri semplici materiali, i bambini potranno tirare su la propria casa dei sogni immersa nel verde di un rigoglioso giardino.

Un giardino da sfogliare

Mercoledì 19 maggio

Per bambini dalla 1^ alla 5^ primaria (max 8 partecipanti)

In questo laboratorio, creiamo un libro pieghevole che racchiude un paesaggio. Alberi, fiori e cespugli compongono la forma di un piccolo giardino portatile di carta colorata, nato dalla fantasia di ciascuno.