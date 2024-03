Casalive presenta EtruskaJazz

Da venerdì 15 Marzo, via alle serate mensili #casalive con cena sociale e birra artigianale, musica dal vivo e dj-set!



Gli EtruSka Jazz sono una compagine musicale del centro Italia ormai sulle scene da oltre 10 anni. Attraverso una formula musicale innovativa e coinvolgente: la band unisce lo ska, il jazz e il blues, generi musicali storicamente legati tra loro. Il gruppo è composto da Luigi Zitano - sax, Dario Berardo - voce, Daniele Giusto - chitarra, Valerio Cottarelli - tastiere, Giulio Cruciani - basso e Marco Parisi - batteria.



A seguire dj-set Serafiki. L'ingresso è gratuito



Gallery

Il Casale Alba 2 si trova all’interno del Parco di Aguzzano. Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza. Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311. La metro più vicina è Rebibbia, linea B