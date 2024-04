Visita alla casa del pittore Giorgio de Chirico

La casa del pittore Giorgio de Chirico occupa i tre piani superiori del seicentesco Palazzetto dei Borgognoni a piazza di Spagna, nel cuore di quello che fin dal Seicento era considerato il centro culturale e artistico della città. Nell’appartamento, in cui il maestro visse dal 1948 al 1978, si possono ammirare l’arredo originale, numerosi dipinti, gli effetti personali di de Chirico e della moglie Isabella Pakswear e l’atelier al quinto piano, uno spazio intimo ed evocativo. La casa museo offre un’occasione unica per avvicinarsi contemporaneamente alla dimensione privata e artistica del Pictor Optimus.

Visita per un massimo di 15 persone per volta, della durata di 60 minuti. Accesso con prenotazione su sito Open House Roma e rush line (rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi). Accesso parziale per persone con disabilità motorie. Permesso di fare foto.

Crediti: Massimo Listri. Foto dal sito www.openhouseroma.org