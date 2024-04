Casa delle Letterature aperta per Open House Roma 2024

In occasione di Open House Roma 2024 apre al pubblico la Casa delle Letterature, una biblioteca interamente dedicata alla letteratura italiana e straniera moderna e contemporanea. Open House Roma 2024 è in programma a Roma dal 6 al 14 aprile, nove giorni in cui i romani potranno scoprire gratuitamente tesori nascosti e meraviglie architettoniche della città.

La Casa delle Letterature

Tornata a far parte del sistema delle Biblioteche di Roma nel 2017, la Casa è collocata nel cuore della Capitale, all’interno del monumentale complesso dell’Oratorio dei Filippini progettato da Francesco Borromini.

La sede offre suggestivi spazi per la lettura nelle gallerie, nelle due sale interne e in particolare nel chiostro che, con la sua fontana e il meraviglioso boschetto di melangoli, è il luogo ideale dove immergersi tra le pagine di un bel libro.

La visita è permessa ad un massimo di 20 persone per volta. La visita ha una durata di 20 minuti, l'accesso è libero per ordine di arrivo. Accesso consentito a persone con disabilità motorie. La visita è in programma il 13 aprile 2024 dalle 11 alle 14. Ingresso ogni 30 minuti. Orario ultima visita: 13:30.

Foto di Viviana Cocco dal sito www.openhouseroma.org