Butterfly Eden, la casa delle farfalle all'Orto Botanico

Sabato 12 settembre, il Museo Orto botanico di Roma inaugura "Butterfly Eden", la nuova Casa delle farfalle creata e gestitada “Pandoracasanatura APS”, una Associazione di Promozione Sociale iscritta all’albo della Regione Lazio e avente per scopo sociale la ricerca e la divulgazione scientifica in outdoor education.

Il Butterfly Eden, allestito all'interno di una moderna e luminosa tendostruttura climatizzata, permetterà ai visitatori di entrare in diretto contatto con farfalle e falene tropicali libere, arricchita dalla pluriennale esperienza di biologi e naturalisti.

Al Butterfly Eden, le farfalle tropicali, affascinando i visitatori con la loro straordinaria varietà di forme e colori, li introdurranno alla scoperta dei grandi temi dell'ecologia e della vita sulla terra. Il significato nascosto delle loro bellissime livree, il complesso ciclo vitale, il fondamentale ruolo ecologico svolto in natura e la coevoluzione con il mondo vegetale sono solo alcune delle esperienze cognitive, proposte dai nostri naturalisti presso la Casa delle Farfalle.

Ambientazioni sempre diverse, realizzate abbinando specifiche specie di farfalle ai colori e alle forme delle foglie e dei fiori del nostro giardino tropicale indoor nel contesto stagionale della prestigiosa location romana consentiranno di vivere straordinarie esperienze tematiche sempre in cambiamento nel corso dell’anno aventi lo scopo di accrescere in ciascuno la consapevolezza dei legami esistenti tra il nostro benessere e quello del pianeta in cui viviamo.

Un particolare attenzione, in linea con la mission di promozione sociale di Pandoracasanatura, sarà dedicata al mondo della scuola e dell’educazione in generale con proposte educative specifiche pensati per ogni fascia d’età degli allievi. Gli allevamenti di bruchi di farfalle e di falene saranno visibili agli studenti che potranno seguire e toccare letteralmente con mano tutti i passaggi della metamorfosi.

L'Orto Botanico di Roma è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18:30. Sarà possibile visitare il Butterfly Eden con un biglietto supplementare di 4 euro oltre l'acquisto del biglietto d'ingresso. Sabato 12 e domenica 13 settembre sono inoltre in programma laboratori di agroecologia per bambini.

Per maggiori informazioni visitare il sito web.uniroma1.it/ortobotanico o la pagina Facebook https://www.facebook.com/ortobotanicoroma