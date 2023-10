Casa delle Farfalle: edizione autunnale dedicata al Messico

Torna a Roma l’imperdibile appuntamento con La Casa delle Farfalle, la speciale serra tropicale allestita da primavera nella nuova location a due passi dall’Appia Antica, l’Appia Joy Park, il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma.

Dopo il grande successo della scorsa primavera, infatti, La Casa delle Farfalle riapre per una speciale “ottobrata romana”, dal 30 settembre fino al 12 novembre, confermandosi il magico e incantato giardino della Capitale in cui si possono ammirare centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità.



La Casa delle Farfalle per l’edizione autunnale si immerge nell’atmosfera messicana, alla scoperta dell’affascinante migrazione della farfalla monarca, dalle tipiche tonalità arancioni e nere, emblema di una delle più rinomate feste popolari del Messico: il Día de los Muertos. Questa specie di farfalla, infatti, in questo periodo, percorre, spostandosi in sciami, ben 3000 Km migrando dal Canada al Messico, dove il suo arrivo massivo (cosa anomala per le farfalle che non si spostano in sciami!) si è da sempre interpretato come simbolo del ritorno in mezzo ai vivi dei membri defunti della famiglia, accolti pertanto con gioia durante il Día de los Muertos.



Una speciale mostra fotografica, ad opera del fotografo Sascha Athos Proietti, sarà, inoltre, interamente dedicata alle spettacolari migrazioni delle farfalle monarca e allestita presso lo spazio adiacente la serra.



Tutti i giorni, dalle 10.00 alle 19.00, dunque, visite guidate all’interno della serra accompagnati dal team di biologi ed entomologi che regaleranno all’esperienza immersiva di passeggiare letteralmente in mezzo alle farfalle anche interessanti informazioni su queste splendide creature; per i bambini, inoltre, sono organizzati numerosi laboratori didattici a tema naturalistico e legati alla farfalla monarca, alla scoperta di questi bellissimi esemplari.



La Casa delle Farfalle è un angolo di paradiso nel cuore della città; oltre a osservare da vicino alcune tra le farfalle più spettacolari del mondo - ve ne sono all’incirca 30 specie diverse -, e a seguirne il ciclo vitale in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale (da bruco a crisalidi), è possibile anche ammirare vari tipi di bozzoli delle falene e insetti unici, come l’insetto stecco, gli insetti foglia e le blatte fischianti del Madagascar, oltre alla ormai celebre mascotte, il simpatico Millepiedi gigante.



La Casa delle Farfalle, inoltre, prevede, all’insegna dell’inclusività, anche alcune visite guidate nella Lingua Italiana dei Segni (LIS).

Proprio perché consci dell’importanza di una didattica ambientalista, La Casa delle Farfalle propone imperdibili esperienze anche alle scuole, a cui si rivolge con laboratori ad hoc volti a sensibilizzare i più piccoli sull’importante ruolo impollinatore delle farfalle e sul loro essere fondamentali indicatori ecologici, svelando al contempo, in modo semplice e divertente, tecniche adattive e curiosità sulle farfalle e sugli altri insetti fondamentali nel ciclo vitale floristico.

Aiutare a comprendere quanto le farfalle non siano solo belle ma anche preziose nella conoscenza dello stato di salute dell’ambiente è, del resto, un obiettivo che Eleonora Alescio, promotrice di questa importante iniziativa oltre che stimata biologa ed esperta allevatrice di queste specie, persegue ormai dal 2017 con La Casa delle Farfalle.



L’area, infine, è provvista di ampio parcheggio, servizi e punti ristoro.