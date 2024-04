Casa dei Cavalieri di Rodi aperta per Open House 2024

La Casa del Cavalieri di Rodi apre al pubblico in occasione di Open House Roma 2024, sabato 13 e domenica 14 aprile.

La Casa dei Cavalieri di Rodi fu dal Medioevo sede dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni Battista. Nel Quattrocento, sotto l'amministrazione del cardinale Marco Barbo, venne realizzata la meravigliosa loggia dipinta affacciata su via dei Fori Imperiali. La visita condurrà alla scoperta della storia millenaria di questo straordinario palinsesto architettonico che inizia in epoca tardo repubblicana e arriva fino ai giorni nostri.

In collaborazione con Sovrintendenza Capitolina. A cura di Anna Maria Petrosino e Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM).

La visita è consentita per un massimo di 25 persone per volta e ha una durata di 60 minuti. L'accesso è solo con prenotazione su sito Open House Roma e rush line (rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi).

Crediti: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Dal sito www.openhouseroma.org