Alla Casa del cinema la proiezione gratuita di "Great Freedom", film finalista del Premio Lux del pubblico

Si terrà giovedì 28 aprile alle 20, presso la Casa del Cinema di Roma (Largo Marcello Mastroianni, 1) la proiezione di "Great Freedom", film finalista del Premio Lux del pubblico europeo 2022, il concorso cinematografico promosso dal Parlamento europeo.

Il lungometraggio affronta il tema della repressione nei confronti del collettivo gay nella Germania del dopoguerra. L'ingresso è gratuito, ma per chi voglia assistere alla proiezione è preferibile iscriversi a questo link.

L'evento fa parte delle iniziative promosse dall'Ufficio in Italia del Parlamento europeo per far conoscere il Premio Lux del pubblico europeo 2022. Sono tre i film selezionati per la seconda edizione di questo concorso cinematografico dove a decretare il vincitore sono direttamente i cittadini dell'Ue. Puoi esprimere il tuo voto dando un punteggio ai film che hai visto utilizzando le stelle, da una (giudizio scadente) a cinque (ottimo).

La votazione è iniziata il 12 dicembre 2021. Hai tempo fino al 25 maggio 2022 per modificare il tuo punteggio. Conta solo l'ultimo voto espresso. Partecipando al voto, si potrà essere selezionati per seguire la cerimonia di conferimento del Premio Lux del pubblico che si terrà l'8 giugno 2022 presso il Parlamento europeo a Strasburgo.

Ecco il link per votare: https://luxaward.eu/it#voting