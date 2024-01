Cartoon Fest A Snodo Mandrione

Sarti del Gusto presenta il “Cartoon Fest”, un evento pensato per celebrare il mondo dei cartoni animati, dei fumetti in tutte le sue sfaccettature.



Divertimento e Creatività per Tutta la Famiglia!



L’appuntamento è a Snodo,

in Via del Mandrione 63,

dove l’atmosfera sarà magica dalle 12:00 alle 21:00.



L’ingresso è aperto a tutti con un’offerta libera.



Cosa Aspettarsi:



Cosplay a Tema Cartoon: Un concorso per sfoggiare i migliori costumi ispirati ai personaggi animati più amati.

Quiz Cartoni Anni ’80: Una sfida a colpi di domande sulla golden age dell’animazione.

K-Pop Showcase e Random Play Dance: Esibizioni coinvolgenti e una sfida di ballo a sorpresa!

Maid Café: Un’esperienza unica con servizio in stile manga e anime.

Cartoon Dance: Scatenatevi sulla pista con le canzoni più allegre delle serie animate.

Laboratori per Bambini sui Supereroi: Scopri i segreti dei superpoteri e crea il tuo eroe.

Area Coco (Film Pixar): Immergiti nella magia della musica e della famiglia.

Conferenze con i Creatori di Fumetti: Un’opportunità unica di incontrare gli artisti dietro le storie.

Contest di Disegno: Premiazione alle 17:30 del miglior disegno a tema cartoon.

Escape Room: risolvi gli indizi e trova l’assassino in un’avventura cartoon a tutto mistero!

Area giochi da tavola

Cibo, musica e intrattenimento per tutta la famiglia!



Programma del Villaggio (12:00-21:00):



12:00-12:30: Spettacolo “SHOW DANCE K-POP” a cura di K-pop Roma.

13:00-15:00: Spettacolo e Animazione “KOREKARA MAID CAFÈ” – Un’interpretazione europea del fenomeno Maid Café orientale.

13:30: Chiacchiere sul WEBTOON: Il fumetto digitale da leggere su schermo.

14:00: Il Mestiere del Mangaka: Esperienze e consigli per emergenti.

15:00: Random Play Dance K-POP: Una sfida di ballo e spettacolo coinvolgente.

15:30: Quiz “Cosa succedeva in Asia negli anni ’80?” a cura dei “Raiders of the Lost 80’s” al termine premiazione dei primi tre classificati.

16:00-17:15: Laboratorio “BOOM! BANG! CRASH! SPLASH! – Alla scoperta del linguaggio del fumetto”.

17:30: Premiazione Contest “DISEGNA IL TUO PERSONAGGIO”.

17:45: Contest “La Miglior Maschera” – Il vincitore riceverà un prelibato piatto dal ristorante di Snodo.

18:00: Presentazione del libro “A Black Carol – A ghost story of fascism” con l’autrice Maria Chiara Gianolla e moderatrice Francesca Torre.

18:30: Musica di Cartoni Animati: Una selezione di brani per scatenarsi in pista a cura del DJ Alessandro.



Nel Villaggio Dalle 12:00 alle 21:00: A ciclo continuo sarà presente



Set fotografico Cosplay organizzato da Raiders of the Lost 80’s,

Area Giochi da Tavola,

Laboratori tematici,

Area laboratori di Arte e Illustrazione per bambini dai 3 anni fino ai 16 anni,

Escape Room,

Stand di Artigianato e Fumetti.

Una Giornata Immersa nella Creatività e Nella Magia dei Cartoni Animati:



Il Cartoon Fest di Sarti del Gusto è l’appuntamento ideale per le famiglie e gli appassionati di ogni età che desiderano vivere un’esperienza indimenticabile, dedicata all’intrattenimento sano e alla gioia condivisa.



Per Ulteriori Informazioni:



Tel: +39 0692948551



Gallery











Sito Web: www.sartidelgusto.it