Cartoon Fest a Cinecittà World

Cinecittà Word per 2 giorni ospita la seconda edizione del Cartoon Fest, il grande evento pensato per le famiglie. Bambini e genitori si potranno immergere nel mondo fantasy. Laboratori per bambini a tema, disegni, giochi e intrattenimento per colorare e pitturare i loro personaggi preferiti. Durante il Cartoon Fest, sarà presente il Raduno Cosplay, con la possibilità da parte del pubblico di eleggere il personaggio più bello.

Presenti anche espositori a tema con fumetti, giochi, gadget Cartoon e fantasy.

Il programma del Cartoon Fest

11,00 – 13,00 CINECITTA’ STREET

presentazione

11,15 – 11, 20 PALCO CINECITTA’ STREET

apertura parco

11,20 – 13,00 PALCO CINECITTA’ STREET

Incontro con Topolino, Minnie, Paperina, Paperino, Pippo, Super Mario, Luigi, Stitch Spiderman, Black Widow, Capitan America, Hawkeye, e tantissimi altri personaggi per tanti abbracci e foto con i bimbi

11,40 – 12,15 PALCO CINECITTA’ STREET

Gara Cosplay. Esibizioni e presentazioni sul grande palco dei vari personaggi dei cartoon, anime, TV e videogames, con l’aiuto di Stitch, Super Mario e Luigi, Super eroi e tanti altri personaggi.

12,00 FAR WEST SHOW

"Far West Show - il disastro" lo spettacolo che promette di portare il Far West su un nuovo livello di caos comico. Una compagnia teatrale cerca di creare il più grande show del Far West, con cowboy, sceriffi, armi e cowgirl: cosa potrebbe mai andare storto? La risposta è… tutto. Sparatorie, sceriffi confusi, cowgirl imprevedibili, e armi in un crescendo di situazioni comiche.

12,45- 13,00 PALCO CINECITTA’ STREET

Esibizione live dei Posi e Nega che cantano le sigle dei Cartoni Animati accompagnati dai personaggi cartoon

14,00 INCANTO (TEATRO 4)

Lo spettacolo ideato e diretto da Emiliano Pellisari, porta sul palco le più grandi scene della storia del cinema, da Star Wars a Spiderman, passando per Avengers, Frozen e Harry Potter: uno show ipnotico in cui i danzatori-acrobati mettono in piedi architetture, spiccando il volo e volteggiando magicamente in aria.

15,00-19,00 CINECITTÀ STREET

Incontro con Topolino, Minnie, Paperina, Paperino, Pippo, Super Mario, Luigi, Stitch Spiderman, Black Widow, Capitan America, Hawkeye, e tantissimi altri personaggi per tanti abbracci e foto con i bimbi

15,00 SOGNANDO HOLLYWOOD (TEATRO 1)

Entrare nella magia della notte degli Oscar con musica, canzoni e balli. “Sognando Hollywood” trasporterà gli spettatori direttamente nella sfavillante atmosfera della notte degli Oscar, offrendo uno sguardo privilegiato nel mondo delle celebrità e dell’alta moda.

15,15 – 15,45 PALCO CINECITTA’ STREET

Esibizione live dei Posi e Nega che cantano le Canzoni dei cartoni animati con la partecipazione dei personaggi, principesse e cosplay raffiguranti i più noti personaggi del Mondo Cartoon e saranno a disposizioni per foto e abbracci.

15,45- 16,30 PALCO CINECITTA’ STREET

Gara Cosplay ed esibizione dei personaggi.

17,00 INCANTO (TEATRO4)

Lo spettacolo ideato e diretto da Emiliano Pellisari, porta sul palco le più grandi scene della storia del cinema, da Star Wars a Spiderman, passando per Avengers, Frozen e Harry Potter.

17,15 – 17,45 STREET CINECITTA’ STREET

Si canta e si gioca con il Canta Cartoon insieme ai Posi e Nega e con tutti i personaggi: Super Mario, Luigi, Stitch e i supereroi

17,30 – 17,45 PALCO CINECITTA’ STREET

Premiazione del Vincitore della Gara Cosplay

18,00 PARATA DEL CINEMA

“La Parata del Cinema” conclude la giornata a Cinecittà World. Attori, ballerini, cantanti, transformer e auto mozzafiato e i protagonisti del Cartoon Fest, sfileranno nella Cinecittà Street