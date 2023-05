Cartoon Fest a Cinecittà World

Cinecittà Word per 2 giorni ospita il Cartoon Fest, il grande evento pensato per le famiglie. Bambini e genitori potranno assaporare la magica e spensierata atmosfera ed immergersi nel mondo fantasy per una esperienza unica.

Laboratori per bambini a tema, disegni, giochi e intrattenimento per colorare e pitturare i loro personaggi preferiti. Tanti gli spettacoli ed il concerto di Clara Serina la voce delle più famose sigle di cartoni animati come “Lady Oscar”, “Kimba”, “Sasuke” e l'“Uomo Tigre”. Espositori a tema con fumetti, giochi, gadget Cartoon e fantasy

Il programma di Cartoon Fest

SABATO 17 GIUGNO

h. 11,00 – WELCOME SHOW – Cinecittà Street | Un grandioso benvenuto e presentazione del programma con tutti i personaggi del Cartoon

h. 11,20 – MINI MUSICAL ISPIRATO/TRATTO FROZEN - Cinecittà Street | Elsa, Anna e Olaf si esibiranno sulle note della Colonna Sonora del celebre Film accompagnate dal corpo di ballo.

h. 11,30 – “MOMENTI CARTOON” Cinecittà Street | Rappresentazione Cosplay: che interpreteranno personaggi a tema.

h. 12,45 – MINI MUSICAL ISPIRATO ENCANTO – Aqua World | Mirabel, Bruno e tutta la famiglia Madrigal interpreteranno diversi pezzi tratti dal film “Encanto” Canzoni live e balli

h. 14,00 – POSI E NEGA e le Sigle dei Cartoni Animati – Cinecittà Street

h. 14,45 – MINI MUSICAL ISPIRATO COCO – Far West | Miguel, Hector, Ernesto de la Cruz si esibiranno in un coinvolgente Musical con 13 ballerini.

h. 15,30 – CARTOON SHOW – Teatro 4 | Il Cartoon Show è uno spettacolo dove vengono interpretate dal vivo le più belle canzoni delle colonne sonore accompagnate da balli e musical. Troveremo Personaggi, Principesse (tra cui Belle con La Bestia), Elsa con Olaf, Alice con il Cappellaio Matto.

h. 17,00 – WELCOME SHOW – Cinecittà Street | Personaggi salutano e incontrano gli ospiti.

h. 17,15 – MINI MUSICAL DI FROZEN – Cinecittà Street | Elsa, Anna e Olaf si esibiranno in un coinvolgente Musical con 13 ballerini.

h. 17,30 – GARA COSPLAY – Cinecittà Street | Premiazione del Cosplay più votato e la Famiglia votante

h. 17,40 – POSI E NEGA e le Sigle dei Cartoni Animati – Cinecittà Street

h. 18,15 – MINI MUSICAL DI ALADDIN – Cinecittà Street | Tratto da “Le Mille e una notte” Aladdin, il Genio e Jasmine vi faranno sognare con un mini- musical dai sapori orientali.

h. 19,45 – MINI MUSICAL MARY POPPINS – Cinecittà Street | La celebre tata si prenderà cura della famiglia Banks sulle note delle famose canzoni accompagnata da tutti gli spazzacamini.

h. 20,00 – CONCERTO LIVE DI CLARA SERINA – Cinecittà Street | La celebre interprete di “Lady Oscar”, “Kimba”, “Sasuke”, “Uomo Tigre” si esibirà live per i suoi fans.



DOMENICA 18 GIUGNO

h. 11,00 – WELCOME SHOW – Cinecittà Street | Un grandioso benvenuto e presentazione del programma con tutti i personaggi del Cartoon

h. 11,20 – MINI MUSICAL – Cinecittà Street

h. 11,30 – “MOMENTI CARTOON” Cinecittà Street | Rappresentazione Cosplay: che interpreteranno personaggi a tema.

h. 12,45 – MINI MUSICAL – Aqua World

h. 14,00 – POSI E NEGA e le Sigle dei Cartoni Animati – Cinecittà Street

h. 14,45 – MINI MUSICAL – Far West

h. 15,30 – CARTOON SHOW – Teatro 4 | Il Cartoon Show è uno spettacolo dove vengono interpretate dal vivo le più belle canzoni delle colonne sonore accompagnate da balli e musical. Troveremo Personaggi, Principesse (tra cui Belle con La Bestia), Elsa con Olaf, Alice con il Cappellaio Matto.

h. 17,15 – MINI MUSICAL - Cinecittà Street

h. 17,30 – GARA COSPLAY – Cinecittà Street | Premiazione del Cosplay più votato e la Famiglia votante

h. 17,35 – POSI E NEGA e le Sigle dei Cartoni Animati – Cinecittà Street

h. 18,15 – MINI MUSICAL – Cinecittà Street

h. 18,30 – CONCERTO LIVE DI CLARA SERINA | La celebre interprete di “Lady Oscar”, “Kimba”, “Sasuke”, “Uomo Tigre” si esibirà live per i suoi fans.

