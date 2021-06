Carrese e la sua chitarra live sul palco del Quid

Giovedì 1 luglio 2021, alle 20.45 dal vivo sul palcoscenico del QUID (Pizzeria Frontoni, in Via Assisi 117), spazio alla cantautrice Carrese ed alla sua chitarra. Il live sarà anche trasmesso in streaming su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso durante l’emergenza Covid, per dar voce agli artisti indipendenti.

Chitarra in mano e aria nei polmoni per dar voce a musica e parole che Carrese, classe ’94, mette insieme con dedizione in un percorso artistico ben definito, che la incastona in quella generazione di cantautori indie che spopola in radio. Il viaggio nella musica inizia da lontano e, nel 2015, la porta al secondo posto del talent televisivo The Voice of Italy, sotto la guida di Piero Pelù. Una tappa di un percorso che non è mai stato un punto d’arrivo ma anzi, è l’occasione per mostrare ad un pubblico più vasto, tutto il talento di una giovane compositrice capace di grande sensibilità artistica, come dimostra il singolo “Terra dei Fiori”, pubblicato dall’artista pochi mesi orsono.

Nella serata di giovedì 1 luglio, Carrese si esibirà dal vivo sotto il cielo di Via Assisi, sulla grande terrazza di Pizzeria Frontoni, dove sorge il palco del QUID, pronto a dar spazio alle nuove generazioni di artisti, cresciuti dentro e fuori la rete.

