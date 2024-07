Carrà Dance Day a Aquafelix

Si fa "Rumore" il prossimo 6 luglio al parco acquatico Aquafelix di Civitavecchia. Tra piscina con onde e piscine relax, scivoli d’acqua, torrenti navigabili in canotto e idromassaggi, sarà un sabato dedicato alla danza, ma soprattutto ad una vera icona culturale che ha rivoluzionato il mondo dello spettacolo italiano e fatto cantare e ballare tutto il mondo con il suo indimenticabile ombelico: Raffaella Carrà.

A 3 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 luglio 2021, Aquafelix lancia il "Carrà Dance Day" che vedrà scendere in pista oltre 25 giovanissimi ballerini della Ballet Center di Civitavecchia, sotto la direzione artistica della coreografa Maria Luisa Rubulotta, decisi a dare vita ad un medley dei successi più noti dell'artista dal caschetto biondo ed insegnare alcuni passi al pubblico per fare in modo di creare un corpo di ballo da "record" in acqua. Non mancheranno poi altre esibizioni di danza, tra musical e moderno sempre con i ragazzi della Ballet Center.