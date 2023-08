Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Il 23 e il 24 agosto torna il Carpineto Romano Busker Festival. La manifestazione, giunta alla XXXIII edizione, sarà - come ogni anno ricca di arte e spettacoli con circensi, teatranti e musicisti pronti a stupire il pubblico del borgo in provincia di Roma, grazie alla direzione artistica del collettivo Scuderie MArteLive, che ogni anno seleziona e valorizza talenti in tutta Italia ed Europa attraverso il Concorso MArteLive.

Carpineto Romano Busker Festival è una delle kermesse più attese che vede protagonisti glia artisti di strada e si distingue per la commistione di stili, dagli spettacoli in strada alle performance tipiche di teatri e live club.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma di Carpineto Romano Buskers Festival sono disponibili sul sito www.buskercarpineto.org

Foto da una passata edizione di Carpineto Romano Buckers Festival. Fonte: pagina Facebook @Carpinetoromanobuskerfestival