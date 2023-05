Carousel, la mostra di Mariarosaria Stigliano

Venerdì 12 maggio alle ore 17:30, la galleria Edarcom Europa, in via Macedonia 12 a Roma, inaugura la mostra Carousel di Mariarosaria Stigliano. Artista dotata di una spiccata sensibilità introspettiva, Stigliano vanta ormai una avviata carriera costellata di mostre e riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale.



Alice Crisponi, autrice di uno dei testi in catalogo, segnala che Mariarosaria Stigliano “Da sempre affascinata dalla dimensione urbana, in particolare delle città del nord Europa, consolida la propria cifra stilistica delineando paesaggi e ambientazioni come mnemonici rimandi ai suoi viaggi. L’atmosfera che si dispiega nelle sue opere è sospesa, come nel tentativo di immortalare uno sfuggente ricordo; le luci artificiali conferiscono un clima vibrante e straniante, in un limbo tra sogno e veglia. Sebbene le sue opere possano apparire come scorci del regno notturno, protagonista assoluto non è il buio, bensì la luce”.



Francesco Ciaffi, direttore della galleria, nell’altro testo in catalogo annota inoltre che “L’arte di Mariarosaria Stigliano ha sempre trovato nutrimento nella dimensione dell’uomo di oggi che, in una perenne contraddizione, vive spesso una realtà solitaria in un’epoca connotata da una esagerata socialità. Ma la solitudine, nelle opere dell’artista, non ha una valenza necessariamente negativa, anzi, spesso è proprio la visione di una passeggiata tra le luci della notte a comporre quelle atmosfere romantiche e sognanti che tanto ci affascinano”.



La mostra si compone di circa 30 opere, per lo più realizzate negli ultimi due anni, e sarà visibile fino al 27 maggio. Il brindisi inaugurale verrà gentilmente offerto dall’Azienda vinicola Casale del Giglio.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Mariarosaria Stigliano | Carousel

PERIODO: 12 – 27 maggio 2023

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma (San Giovanni – Appio Latino)

INAUGURAZIONE MOSTRA: Venerdì 12 maggio 2023 ore 17:30

ORARIO MOSTRA: da lunedì a sabato ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30



INFO: 06.7802620 – www.edarcom.it