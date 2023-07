Carolina Benvenga a Zoomarine

Prezzo non disponibile

Il 10 settembre torna in scena a Zoomarine Carolina Benvenga.

Carolina Show sarà un ritorno grandioso sul palco di Zoomarine per ballare, cantare, fare festa e questa volta anche per intervistare la dolcissima amica di tutti i bambini, per scoprire un pò più di lei.

Durante l'incontro ci sarà la possibilità di scattare una foto ricordo che potrà poi essere acquistata direttamente al Parco.

Lo show di Carolina Benvenga è un evento speciale a pagamento.