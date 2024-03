Carolina Benvenga in "Un'estate favolosa"

Ritorna a splendere l’Arena del Mare di Sabaudia. Dopo 9 anni, la Ventidieci tornerà nella città delle dune. La direzione artistica della rassegna sarà curata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno con il patrocinio del Comune di Sabaudia. E il primo annuncio della stagione è lo spettacolo di Carolina Benvenga.

La conduttrice, idolo dei più piccoli con le sue canzoncine e la sua baby dance, sarà nell'arena sul mare il prossimo 8 agosto, con lo spettacolo "Un'estate favolosa". Uno show all’insegna della musica e del divertimento per i più piccoli e le loro famiglie.

"Manca poco all’inizio delle vacanze e a scuola arriva una supplente un po’ bizzarra che trasforma ogni lezione in una spassosa babydance: Carolina! Secondo voi, in così poco tempo, riuscirà a conquistare anche gli alunni più monelli? E come convincerà gli altri insegnanti a far festa insieme a lei? Tra le coreografie e le canzoni più amate dai bambini, venite con noi alla scoperta di uno show che ci farà vivere…un’estate favolosa!"

I biglietti del nuovo spettacolo, con la regia di Morena D’Onofrio e le coreografie di Fiorella Nolis, sono disponibili in prevendita da ora su Ticketone. “Un’estate favolosa” è prodotto e distribuito da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci.