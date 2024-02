Un Carnival party con le punk rock band io e i Gomma Gommas + Joanna

Sabato 10 Febbraio andrà in scena al TRAFFIC LIVE di Roma un super CARNIVAL PARTY con IO E I GOMMA GOMMAS e JOANNA!

Preparatevi a scatenarvi questo Carnevale a suon di sano Punk Rock con due band strepitose:



IO E I GOMMA GOMMAS:

Le più belle canzoni italiane rivisitate in chiave punk/rock'n'roll. Velocità, melodia, divertimento e tanta energia, sono queste le parole chiave del loro Show.

In 23 anni di carriera si sono esibiti in oltre 500 concerti in giro per l'Italia, ospitate in TV e radio, e 8 album all'attivo.



JOANNA:

Disney Punk Rock dal 2012

Un mashup tra le vibes musicali anni '90-'00 e i film Disney della nostra infanzia

Presenteranno il loro nuovo album "PUNK UPON A TIME...".



Ecco il programma:

20:30 Apertura porte

21:30 JOANNA

22:30 IO E I GOMMA GOMMAS



Non mancate a questo Carnevale indimenticabile!